Carlos Sainz, paura dopo il podio a Monza: derubato in centro a Milano, arrestati i ladri - VIDEO

Il pilota Ferrari è stato vittima del tentato furto del prezioso orologio Richard Mille, ma ha poi inseguito e fermato i malviventi in via Montenapoleone, aiutato da alcuni passanti

Dopo la gioia per il terzo posto a Monza davanti al compagno Charles Leclerc, il ferrarista Carlos Sainz ha chiuso con una disavventura a lieto fine il weekend del GP Italia. Nella serata di domenica, infatti, lo spagnolo è stato derubato da tre borseggiatori che gli hanno sfilato il prezioso ed esclusivo orologio Richard Mille dal valore di almeno 300 mila euro che il pilota portava al polso. Sainz, aiutato dal manager e da alcuni passanti, avrebbe però inseguito i ladri che sono poi stati fermati dalla polizia in via Montenapoleone (video sotto).

ARRESTO I tre malviventi, che hanno 18, 19 e 20 anni, si trovano adesso in stato di arresto nel carcere di San Vittore. “Come tanti di voi già sanno – ha commentato oggi Carlos in una storia Instagram – ieri a Milano abbiamo avuto uno spiacevole incidente. La cosa più importante è che stiamo tutti bene e che questa sarà ricordata solo come una spiacevole storiella. Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutati ieri, alla polizia di Milano per il suo velocissimo intervento e a tutti voi per i vostri messaggi”.

F1 GP Italia 2023, Monza: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) in azione | Foto: Giovanni Nappi

IL PRECEDENTE La disavventura a lieto fine non è un caso isolato, almeno per i piloti della Ferrari. Nella primavera del 2022 anche Charles Leclerc era stato protagonista di una storia simile, quando gli era stato rubato l’orologio Richard Mille del valore dichiarato di due milioni di euro da alcuni finti tifosi che gli avevano chiesto un selfie a Viareggio: in quel caso la refurtiva era stata ritrovata qualche mese dopo, mentre la banda di rapinatori è stata arrestata nell’aprile di quest’anno.

Pubblicato da Salvo Sardina, 04/09/2023