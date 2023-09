Ferrari in pole a Monza: le informazioni e i prezzi scontati per gli ultimi biglietti disponibili

Ancora a disposizione molti posti in tribuna per il gran premio, a prezzi scontati rispetto alla proposta iniziale

Complice un'annata poco brillante da parte della Ferrari, nei giorni precedenti il GP Italia si è parlato molto delle prevendite fiacche dei biglietti. Giunti al weekend della gara di Monza con ancora molti vuoti sulle tribune, gli organizzatori hanno optato per delle offerte last minute a prezzi molto scontati rispetto ai costi originari. Offerte che assumono tutto un altro valore ora che la Scuderia di Maranello ha dimostrato di poter ottenere un grande risultato nella gara di casa, con Carlos Sainz che ha ottenuto la pole position e Charles Leclerc che partirà terzo, a stringere in un sandwich la Red Bull di Max Verstappen.

GLI SCONTI DISPONIBILI A meno di 24 ore dal via del GP Italia sono ancora molti i biglietti in vendita sul portale Ticketone. In particolare, le nuove offerte riguardano la tribuna Ascari e Ascari 2, con il prezzo crollato da 500 a 275 euro, e la tribuna della Roggia, anch'essa passata da 500 a 275 euro. Un taglio che sicuramente non farà piacere a chi aveva comprato con largo anticipo i biglietti, ma che allo stesso tempo si presenta come una grande occasione per un appassionato convinto a recarsi a Monza dopo quanto visto nelle qualifiche.

ANCHE GLI UPGRADE Nuove offerte sono state pensate anche per chi dispone già di un ingresso prato, sia per la giornata singola di domenica sia nel formato abbonamento. Aggiungendo 185 euro sarà possibile acquistare un biglietto per le già citate tribune della Ascari e della Roggia. Anche in questo caso, per chi ha comprato il biglietto prato a 90 euro c'è la possibilità di spostarsi in tribuna con una spesa totale che arriva a 275 euro. Chi fosse interessato a questa offerta deve recarsi alle biglietterie del circuito, presentando il biglietto di cui è già in possesso. Come specificato da ACI, poi, ''il biglietto Prato ti consentirà di entrare in autodromo, mentre il biglietto upgrade ti garantirà l’accesso al posto della tribuna da te prescelto''. Per domenica restano ancora a disposizione ulteriori biglietti prato circolare, sempre alla cifra di 90 euro.

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/09/2023