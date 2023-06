MotoGP Italia 2023: le classifiche e i risultati del weekend

I RISULTATI DEL WEEKEND Dopo una lunga pausa di tre settimane, torna la MotoGP e lo fa con un appuntamento imperdibile: il Gran Premio d'Italia sulla meravigliosa pista del Mugello. La tappa toscana sarà la prima di un trittico di gare back-to-back in Europa che proseguirà in Germania e in Olanda nelle prossime settimane. Per l'occasione tornano in pista Enea Bastianini e Miguel Oliveira, pronti a dare battaglia a tutto il rest odella griglia, a cominciare da Bagnaia e Bezzecchi, separati da un solo punto in vetta al mondiale. Di seguito trovate tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica, e occhio alla novità ''sprint race'' del sabato pomeriggio.

I risultati del weekend del GP d'Italia 2023

Domenica 11 giugno, ore 15.00

Risultati della gara Sprint del GP d'Italia 2023

Sabato 10 giugno, ore 15.00

Sabato 10 giugno e domenica 11 giugno

Sabato 10 giugno, ore 11.15

Sabato 10 giugno, ore 10.50

VEDI ANCHE

Risultati delle Prove Libere 3 del GP d'Italia 2023

Sabato 10 giugno, ore 10.10

Risultati delle Prove Libere 2* del GP d'Italia 2023

Venerdì 9 giugno, ore 15.00

*Classifica combinata con i migliori tempi di FP1 e FP2

Venerdì 9 giugno, ore 10.45

0.443 of a second covered 14 riders in that session! 🤯



Mugello, we love you 🤩#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/xPeUDRjIjA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 9, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/06/2023