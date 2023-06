MotoGP Italia 2023, Bagnaia-Bezzecchi, la sfida è già iniziata nelle FP2! Bravo Bastianini

Il mondiale in salsa italiana prosegue anche al Mugello, dove la sfida principe del Gran Premio d'Italia è già iniziata, anche se in maniera anomala, sin dalla seconda sessioen di prove libere. In effetti, i due amici rivali della Ducati, Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, fanno l'ultimo giro insieme e si prendono il miglior tempo assoluto e il secondo crono del giorno. Bagnaia guida in 1:45.436, a meno di tre decimi dal record assoluto del Mugello (stabilito lo scorso anno da Fabio Quartararo) e precede di 63 millesimi Bezzecchi. Terzo posto per un superbo Alex Rins che con la Honda del team LCR e senza ultimi aggiornamenti (non ha, per esempio, il telaio Kalex che hanno Marquez e Mir) si piazza in subito dietro ai due leader del mondiale a 81 millesimi.

Le cadute nel finale di Fabio Di Giannantonio e Taka Nakagami hanno un po' rovinato i piani di diversi piloti, tra cui Fabio Quartararo (15°), che è rimasto fuori dalla top ten nonostante l'ottimo miglior tempo di stamattina, così come Alex Marquez (13°), titolare del primo tempo delle FP1. Avanzano, invece, in Q2 diretti anche Brad Binder - che con la KTM agguanta in extremis la qualificazione, le tre Ducati di Jorge Martin, Enea Bastianini e Johann Zarco, un sempre furbo Marc Marquez (Honda) che cade, torna in pista e sfrutta la scia dell'Aprilia di Maverick Vinales (beffato e 11° per 11 millesimi) per mettersi dentro ai dieci, poi Aleix Espargaro (nonostante il doppio infortunio, ieri in bici e stamattina in moto), e Luca Marini, anche lui nonostante l'infortunio alla mano che gli sta dando non pochi problemi. Il tutto, in quattro decimi. Oltre ai già citati Vinales, Alex Marquez e Quartararo, restano fuori anche un buon Raul Fernandez (12° con l'Aprilia), Jack Miller (14° con la KTM), Franco Morbidelli (16° con la Yamaha) e un ottimo Michele Pirro, wild card Ducati stamattina molto bravo sul passo, e pomeriggio 17° a circa 1'' da Bagnaia. 19°, infine, Di Giannantonio, davanti al rientrante Oliveira con l'Aprilia.

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/06/2023