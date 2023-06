MotoGP Italia 2023, Bagnaia più forte dei giochetti di Marquez! Pole supersonica al Mugello

Un Pecco Bagnaia più forte anche dei giochetti con le scie di Marc Marquez sfreccia al Mugello e diventa il primo uomo sulla faccia della terra a girare in meno di 1'45 tra le colline toscane: 1:44.855 per l'italiano della Ducati, che quando si stava lanciando per il suo giro è stato disturbato dell'ingresso in pista dello spagnolo, abortendo il giro proprio mentre impostava la staccata della San Donato. Dopo qualche vigoroso battibecco, Pecco si è messo testa bassa a tirare, e Marc a succhiargli la scia. Ciò nonostante il ducatista è riuscito a completare il successivo giro record, trainando sotto all'1'45 anche il suo rivale, che si prende così la seconda posizione in griglia sia nella sprint di questo pomeriggio che nella gara lunga di domani. La prima fila del Gran Premio d'Italia è completata dal'altro Marquez, Alex, proveniente dalla Q1 e capace di sfiorare anch'esso il muro dell'1'45 per appena 7 millesimi.

BEZ SESTO In seconda fila scatteranno un superbo Jack Miller, che con la KTM è riuscito a scendere di un millesimo sotto al vecchio record della pista di Quartararo, restando staccato di 331 dall'ex compagno, poi Jorge Martin e Marco Bezzecchi, entrambi con le Ducati. Anche il Bez si è lamentato del gioco delle scie, trovatosi a sandwich tra Johann Zarco e Marc Marquez e costretto ad abortire un buon giro. Terza fila per un eroico Aleix Espargaro, infortunato al piede ma bravissimo con l'Aprilia, davanti proprio a Zarco con la Ducati e ad Alex Rins con la Honda del team di cecchinello. Quarta fila, infine, per il sempre pericoloso Brad Binder, per un Luca Marini sofferente al braccio e sfortunatissimo, che si è visto annullare il giro migliore (Sarebbe stato quarto) per una pizzicata sul verde, e per un deluso Enea Bastianini, che è caduto nelle prime fasi della Q1 e poi incapace di mettere insieme un giro buono nel poco tempo rimasto.

ALEX VELOCISSIMO! Nella Q1 si erano qualificati per la fase successiva Alex Marquez, sfiorando il record del tracciato in 1:45.231, e Jack Miller, staccato di 328 millesimi con la sua KTM. Fuori per pochissimo Maverick Vinales, che mette la sua Aprilia in 13° posizione in griglia e domani dividerà la quinta fila con le Yamaha di un buon Franco Morbidelli e di Fabio Quartararo, separate da un millesimo di secondo. Sesta fila per Taka Nakagami (Honda), Michele Pirro (Ducati) e Miguel Oliveira (Aprilia), settima per il poleman dello scorso anno, Fabio Di Giannantonio (Ducati), per Raul Fernandez, caduto nel corso della sessione con la sua Aprilia alle Biondetti, e poi per Augusto Fernandez, che il botto grande l'aveva fatto nelle FP3 disintegrando la sua GasGas. Da soli in ottava fila ci saranno la wild card Aprilia, Lorenzo Savadori, e il tedesco Jonas Folger su GasGas.

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/06/2023