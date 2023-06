MotoGP Italia 2023, FP1: Alex Marquez davanti a tutti, cade Aleix Espargaro

Il weekend del Gran Premio d'Italia è iniziato sotto un cielo prevalentemente sereno e con temperature estive sulla zona del Mugello, anche se per il resto della giornata non è escluso l'arrivo della pioggia. Questo potrebbe complicare i piani dei piloti che in questa prima sessione di prove libere non hanno cercato la prestazione, come ad esempio la coppia di Ducati ufficiali di Enea Bastianini e Pecco Bagnaia, rispettivamente quindicesimo e sedicesimo. Chi invece è andato forte è Alex Marquez, che ha chiuso in prima posizione tallonato da vicinissimo da Fabio Quartararo e Brad Binder, distanti rispettivamente 87 e 104 millesimi. Dunque tre marchi differenti nelle prime tre posizioni - Ducati, Yamaha e KTM - su una pista che vede come grandi favorite le moto della casa di Borgo Panigale. Scorrendo la classifica troviamo poi proprio un trio di Ducati, quelle di Marco Bezzecchi, Joan Zarco e Jorge Martin, racchiuse in 6 centesimi e lontane attorno ai due decimi dalla prestazione di Marquez.

VEDI ANCHE

AHI ESPARGARO La classifica della sessione è comunque cortissima, con ben 14 piloti racchiusi in meno di mezzo secondo. La top10 è completata da Franco Morbidelli, Maverick Vinales, Marc Marquez e Raul Fernandez. Inizio weelend invece da dimenticare per Aleix Espargaro: il pilota dell'Aprilia, in pista con un casco che omaggia Max Biaggi, è scivolato nelle prime fasi mentre percorreva la curva che riporta sul rettilineo del traguardo. Lo spagnolo si è poi allontanato sorretto da due commissari di pista, raggiungendo poi il box zoppicante. Alle 15 è in programma la seconda sessione di prove libere, con un occhio sempre rivolto verso il cielo per controllare le condizioni meteo.

Oh that's not what @AleixEspargaro needed! 💥



He was already looking to be in pain and now he's slipped off at the final corner! 😢#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/FO9znuhkZp — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 9, 2023

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/06/2023