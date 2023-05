Mugello, inizia il dopo-Di Pillo. Ecco chi lo sostituirà

Mancano ancora un paio di settimane al Gran Premio d'Italia del Motomondiale al Mugello, ma gli appassionati - specialmente quelli che dal venerdì popolano le colline toscane al grido di ''Al Mugello non si dorme'', bivaccando notte e giorno tra rombi di moto e odore di salsicce alla brace fino a domenica pomeriggio - troveranno una grossa differenza rispetto agli scorsi anni. Non ci sarà, infatti, ad accompagnarli con la su inimitabile voce quel ''Gio'' Di Pillo a cui troppo presto abbiamo dovuto dire ciao lo scorso ottobre. L'autodromo toscano non sarà svegliato ogni giorno dal suo inconfondibile ''Buongiornoooo Mugellooooo!'', ne accompagnato dalle sue discrete, ma al contempo passionali e trascinanti cronache, e dunque - ci si domanda - chi sarà a prendere il suo posto?

TANDEM FRIZZANTE La risposta si trova nel comunicato ufficiale dell'Autodromo di proprietà della Scuderia Ferrari, che ha annunciato il tandem di commentatori incaricati di provare a non far rimpiangere ''Gio''. Oltre al già noto speaker radiofonico e deejay Ringo, che al Mugello è stato di casa quasi quanto Di Pillo e lo ha affiancato per ben 20 edizioni al commento, ci sarà Carlo Bartalini, storica voce del Motorsport toscano, con un'esperienza profonda nel campo di Supersport e Superbike. ''Sarà molto emozionante per me tornare al Mugello per la MotoGP'' - ha commentato Ringo - ''Con Giovanni abbiamo condiviso emozioni fortissime, tanti duelli raccontati come il podio tutto italiano nel 2015 con Rossi, Biaggi e Capirossi, o come il bellissimo duello di Simoncelli e Pasini in 250cc sul bagnato. Tornare a commentare la MotoGP al Mugello è un atto doveroso nei confronti di Giovanni e delle tante avventure condivise. Lui era la Voce del Mugello, sarà un piacere tornare al fianco di un altro toscanaccio come Bartalini''. Lo stesso Bartalini, ha aggiunto: ''Sarà emozionante e al tempo spesso impegnativo sedersi nella cabina di commento del circuito che da sempre è stata identificata con Giovanni, il più grande speaker sportivo di sempre''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/05/2023