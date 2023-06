MotoGP: al Mugello tornano Bastianini e Oliveira, ancora fermo Espargarò

Il Motomondiale torna in pista in questo fine settimana per il GP Italia al Mugello. Il primo con una griglia di piloti titolari (quasi) al completo

La MotoGP scalda i motori per il GP d’Italia, di scena al Mugello nel prossimo fine settimana. Sarà il sesto round della stagione 2023 del Motomondiale, ma per avere in pista tutti i piloti titolari bisognerà ancora attendere: un evento che paradossalmente non si è mai verificato in questo campionato, visto che l’incidente di Pol Espargaró nelle prove libere del GP inaugurale a Portimao ci ha subito privato di uno dei protagonisti. Che continuerà però la sua convalescenza anche nel weekend tra i curvoni del mitico tracciato toscano: lo spagnolo, che aveva sperato di ottenere l’ok dai medici per tornare in sella dopo il brutto incidente di due mesi e mezzo fa, ha in realtà un piccolo edema nella zona delle vertebre che necessita di altre cure e altro riposo.

MotoGP Portogallo 2023, Portimao: Pol Espargarò (GasGas)

TORNA BASTIANINI Se la speranza di GasGas Factory Racing e di Espargaró è quindi quella di poter marcare presenza già la prossima settimana al GP Germania del Sachsenring, o in quella successiva al GP Olanda ad Assen, per il resto la griglia è ormai quasi tutta al completo. Il ritorno più atteso non potrebbe che essere quello di Enea Bastianini, il pilota ufficiale Ducati che di fatto quest’anno ha preso il via soltanto alla Sprint Race in Portogallo. Il riminese, che aveva già provato il rientro a Jerez ma poi era stato costretto al forfait a causa del dolore alla scapola infortunata nell’incidente con Luca Marini a Portimao, ha guidato la Panigale V4 S in pista nei giorni scorsi con riscontri positivi e sarà dunque di nuovo a disposizione del team.

MotoGP Portogallo 2023, Portimao: Miguel Oliveira (Aprilia) | Foto: MotoGP.com

C’È ANCHE OLIVEIRA E poi ci sarà anche il ritorno dello sfortunatissimo Miguel Oliveira: infortunato all’anca a Portimao a causa della caduta innescata da Marc Marquez, il portoghese era poi rientrato ad Austin infortunandosi poi a Jerez per via della scivolata di Fabio Quartararo. Dopo aver saltato dunque i weekend di Termas e Le Mans, il talentuoso 28enne tornerà a sfrecciare sull’Aprilia proprio al Mugello. Aspettando che sia il rientro di Espargaró a regalare agli appassionati il primo fine settimana con la griglia al completo di questa strana stagione MotoGP 2023.

Pubblicato da Salvo Sardina, 07/06/2023