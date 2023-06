MotoGP Italia 2023, Bagnaia e Bezzecchi, doppietta italiana nella sprint del Mugello

Francesco Bagnaia vince la gara sprint (la terza quest'anno) del Gran Premio d'Italia al Mugello controllando per 12 giri da campione e senza grossissimi patemi, nonostante la pressione ravvicinata di vari piloti: Marquez, Martin e in ultimo Bezzecchi, che lo segue per la seconda parte di gara e riesce a staccare un preziosissimo secondo posto! Doppietta italiana, dunque, con cinque Ducati nei primi cinque posti, e infatti sul podio sale Jorge Martin, seguito da Johann Zarco e dal commovente Luca Marini, infortunato al braccio ma bravo a chiudere in Top 5. Jack Miller su KTM è il primo dei piloti non di Borgo Panigale, seguito da un Marc Marquez che si è visto rovinata la gara proprio da un sorpasso con sportellata di Miller. A punti chiudono anche Aleix Espargaro ed Enea Bastianini, che dà cenni di ritorno ai suoi livelli. Cadono Alex Marquez, al primo giro, a Alex Rins, nella prima parte di gara, mentre un sempre tenace Fabio Quartararo resta a bocca asciutta ed è decimo, nonostante una gara coraggiosa, ma senza la possibilità di fare di più. Binder chiude invece 11°, penalizzato per aver fatto cadere, a giudizio dei commissari, il più giovane dei Marquez al primo giro.

ALEX MARQUEZ A TERRA! Si spengono i semaforo e rombano i motori sul lunghissimo rettilineo del Mugello. Alla prima staccata si presenta in testa Bagnaia con Marquez in scia, mentre è scivolato subito alla San Donato Alex Marquez, uno dei possibili protagonisti del weekend. Alle spalle dei primi due un velocissimo Martin che ha guadagnato una montagna di posizioni al via, poi Marini, Miller e Bezzecchi subito in scia. All'inizio del secondo giro un Martin on fire passa Marquez in scia e si mette subito davanti a Marquez concedendo a Pecco qualche metro di respiro ma iniziano a cadere due gocce sul Mugello. Bagnaia rallenta, Martin passa in testa, Miller balza in terza e tutti i primi dieci si compattano in un amen.

Riders ARE allowed to change bikes! 🚨



Rain flags are out! 🌧️#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/Mg6KJhxprD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 10, 2023

BAGNAIA COMANDA Jorge Martin sembra poter prendere del margine su Bagnaia, e alle sue spalle c'è una grande bagarre tra Marquez, Miller e i due ragazzi di Rossi, Marini e Bezzecchi. Ma i primi dieci sono vicinissimi con Zarco, Binder, Espargaro e Quartararo tutti della partita, con Bastianini 11° e Rins 12°. Contatto al terzo giro tra Miller e Marquezcon lo spagnolo che scivola in settima posizione. Dietro gran bagarre di cui approfitta Bastianini passando Espargaro e Quartararo in un sol colpo, ma tutti continuano a procedere all'unisono, sembra una gara della Moto3. Bagnaia all'inizio del quarto giro imposta largo la San Donato, incrocia, e si riprende la prima piazza su Martin, con Bezzecchi che sale in terza davanti a Marini, Miller, Zarco, Binder e Marquez. Cade, nel frattempo, Alex Rins, mentre Binder sconta un long lap penalty per aver fatto cadere Alex Marquez al primo giro.

LOTTA TRA DUCATI! Quinto giro, Bastianini fa il giro veloce, ma davanti Bezzecchi è on fire, passa Martin e si mette in scia a Bagnaia, mentre in quarta posizione è risalito come un fulmine Zarco, che ha preso la posizione su Marini, passato anche da Miller. Marquez risale in settima ma dietro ha un Bastianini gasatissimo, con Quartararo ed Espargaro che chiudono la top ten. A metà gara Bagnaia mantiene la testa davanti a Bezzecchi e con le due Ducati Pramac di Martin e Zarco poco lontane, Miller è il primo pilota di un'altra marca, KTM, tallonato da Marini, Marquez e Bastianini, in pratica per un paio di giri si cristallizzano le posizioni. All'inizio del 7° giro Marini passa Miller e diventano cinque le Ducati davanti a tutti. Le prime quattro, però, hanno un margine sulla quinta, mentre Binder tocca i 366.1 km/h in scia in fondo alla San Donato, stabilendo il nuovo record di velocità assoluto per la MotoGP!

PECCO TRIONFA! Tre giri alla fine e Bagnaia scava un piccolissimo gap su Bezzecchi, che sente vicino il rombo delle Ducati di Martin e Zarco. Marini scava un margine di sicurezza su Miller, con Marquez, Bastianini, Espargaro e Quartararo che completano la top ten. Subito fuori ci sono Binder, Oliveira, Vinales, Di Giannantonio e Pirro. Questa situazione resta identica fino all'inizio dell'ultimo giro, che Bagnaia inizia con circa 4 decimi di margine sul ''triello'' che lo insegue. Nella top ten cambia una posizione, con Espargaro che supea Bastianini e si prende la ottava piazza.

PECCO TRIONFA! I primi quattro transitano incolonnati alla San Donato, Bezzecchi sembra più vicino a Bagnaia ma il torinese pennella ogni curva e riesce a non farsi attaccare dal rivale! Vince Pecco, con Bez che perde 3 punti ma resta agganciato in classifica, sul podio sale anche Martin, insidiato fino all'ultimo da Zarco! Marini completa il pokerissimo di Borgo Panigale, con Miller, Marquez, Espargaro e Bastianini a punti. Quartararo coraggioso come sempre, ma fa decimo e non prende neanche un punticino. Chiudono alle sue spalle Binder, Oliveira, Vinales, Di Giannantonio, Pirro, Morbidelli, Nakagami, Savadori, Raul e Augusto Fernandez, e Folger.

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/06/2023