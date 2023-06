Moto2 Italia 2023, Acosta implacabile, ma Arbolino è sempre vivo: 2°

Pedro Acosta vince un Gran Premio d'Italia comandato dal primo all'ultimo giro. Lo spagnolo si è tolto dai guai con un'ottima partenza e, presa la testa, non l'ha più mollata. Nel corso del primo passaggio si era messo a seguirlo Sam Lowes, ma è stato steso da un esuberante Alonso Lopez, penalizzato poi con due long lap penalty (il secondo per non aver scontato nel modo corretto il primo) che hanno rovinato la sua gara. Sul podio con lo spagnolo sono saliti il solito eccezionale Tony Arbolino, che ha rimontato dalla 10° alla 4° posizione nel primo giro e poi è stato bravo a tenersi dietro Canet e Salac. Sul podio sale Jake Dixon, che nel finale coglie la terza piazza su Canet, quinto uno strabiliante Vietti, che dopo il via era scivolato in 19° posizione, penalizzato da un incidente che ha visto cadere alla prima curva Aldeguer, Alcoba e Binder. Sesto Lopez, anch'esso in rimonta, poi Salac, Gonzales, Chantra, Garcia e un eroico Mattia Pasini, 11°! A punti chiude anche Foggia, 13°.

MOTO3 Spettacolare la gara della classe d'esordio, con lo spagnolo Daniel Holgado che ha beffato proprio sulla linea del traguardo il turco Deniz Oncu, autore di manovre spericolate ma anche di un ultimo giro eccezionale in cui era riuscito a superare tutti e a impostare la Bucine con qualche metro di vantaggio. Purtroppo per lui, non è stato sufficiente, e lo spagnolo gli ha succhiato tutta la scia fino a bruciarlo per appena 51 millesimi sul traguardo. Terzo il giapponese Ayumu Sasaki, che ha sfiorato anch'esso il sorpasso sul turco restandogli dietro di 5 millesimi. KTM-KTM-Husqvarna dunque sul podio del Mugello. Dopo le schermaglie iniziali se ne erano andati in otto, diventati presto cinque: Holgado, Oncu, Sasaki, Alonso e Masia, in quest'ordine sul traguardo. Il gruppetto inseguitore è arrivato a 13'' ed è stato regolato dall'olandese Veijer, con Moreira 7°. Primo degli italiani Riccardo Rossi, ottavo davanti a Stefano Nepa. Nel mondiale Holgado è in fuga con 109 punti davanti a Masia con 74 punti e a Ortolà - oggi solo 11° - con 68.

L'ordine d'arrivo del GP d'Italia 2023 classe Moto2

A commanding victory for @37_pedroacosta in the Sunday sunshine at Mugello 🔝@TonyArbolino and @jakedixonracing join him on the podium as poleman Canet fights through the pain to claim 4th 🏁#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/GMuviRVmmN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 11, 2023

La classifica del mondiale - Classe Moto2

This duo is going to deliver more and more later in this season ⚔️



Tiger @TonyArbolino still leads the #Moto2 standings, 20 points clear of @37_pedroacosta 📊#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/XJAo28Zt6r — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 11, 2023

L'ordine d'arrivo del GP d'Italia 2023 classe Moto3

La classifica del mondiale - Classe Moto3

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/06/2023