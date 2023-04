Moto2 Spagna 2023, Arbolino da 10° a 4°! Acosta lo agguanta in testa al mondiale

Non riesce il poker di podi a Tony Arbolino, che però è protagonista di una giornata assolutamente positiva a Jerez de la Frontera. Il pilota milanese resta in testa alla classifica del mondiale della classe Moto2 anche dopo il Gran Premio di Spagna, ma è stato raggiunto da Pedro Acosta, oggi secondo dietro all'imprendibile Sam Lowes, tra l'altro compagno di Arbolino nel team Marc VDS. L'italiano scattava dalla decima posizione, ma con un primo giro incredibile è risalito fino alla quarta, mettendosi a battagliare con Alonso Lopez per la terza posizione del podio. Alla festa, però, si aggiunge anche Ai Ogura, che lotta con Tony per qualche giro, fino a quando non cade sfiorando la posteriore dell'italiano, che cerca di recuperare il podio su Lopez, senza fortuna. Alla fine Lowes, Acosta e Lopez salgono sul podio, mentre Tony è quarto, ma deve essere soddisfatto e continuare a guardare avanti con fiducia. Caduto rovinosamente, invece, Celestino Vietti, mentre non ci sono altri italiani a punti con Foggia 18° e Dalla Porta 25°.

MOTO3 Nella classe Moto3 arriva invece il bis di Ivan Ortolà, il pilota spagnolo del team italiano Angeluss MTA alla seconda affermazione consecutiva. Dopo essersi sbloccato in America, infatti, il giovane spagnolo ha lottato per tutta la gara con i suoi connazionali e all'ultimo giro, con dei sorpassi capolavoro, riesce ad avare la meglio su David Alonso e Jaume Masia. Restano fuori dal podio il giapponese Ayumu Sasaki e gli altri spagnoli Jose Antonio Rueda e Daniel Holgado. Quest'ultimo resta leader del mondiale davanti a Diogo Moreira (oggi soltanto 10°) e Ivan Ortolà. Per quanto riguarda gli italiani il migliore è stato Romano Fenati, 11°, mentre Matteo Bertelle, Filippo Farioli e Stefano Nepa prendono, rispettivamente, 3, 2 e 1 punto. Per Farioli si tratta dei primi punti iridati in carriera. 17° Andrea Migno mentre è caduto Riccardo Rossi.

L'ordine d'arrivo del GP di Spagna 2023 classe Moto2

La classifica del mondiale - Classe Moto2

🔝 @daniholgado96 leads Diogo Moreira by 4 points in the riders' standings! @IvanOrtola48 officially enters the title fight as he moves up to 3rd ✊#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/0wCNm5Qryt — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 30, 2023

L'ordine d'arrivo del GP di Spagna 2023 classe Moto3

La classifica del mondiale - Classe Moto3

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/04/2023