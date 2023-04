"Correre a Jerez sarebbe stato un azzardo": Marc Marquez salta anche il GP Spagna

L’infortunio alla mano destra rimediato nella caduta al quinto giro del GP del Portogallo è più serio del previsto. E, considerati i precedenti, la Honda e Marc Marquez non hanno alcuna intenzione di prendersi dei rischi. Il risultato è che l’otto volte campione del mondo salterà anche il GP di Spagna a Jerez de la Frontera, la pista dove nell’estate del 2020 è iniziato un calvario medico che ha minato il fisico ma inevitabilmente anche la sicurezza mentale del fuoriclasse spagnolo. Che, a questo punto, mette nel mirino il GP di Francia a Le Mans, in programma nel weekend del 14 maggio, nell’attesa di scoprire se dovrà o meno scontare il doppio long lap penalty inflitto dalla Direzione gara a Portimao dopo l’incidente con Miguel Oliveira.

MotoGP Portogallo 2023, Portimao: l'incidente causato da Marc Marquez (Honda) con Miguel Oliveira (Aprilia) | Foto: MotoGP.com

PARLA MARC “Ieri – spiega Marquez nel comunicato ufficiale Honda HRC – abbiamo effettuato un’altra Tac che ha evidenziato come, nonostante l’infortunio sia ormai nella fase di guarigione, l’osso non si sia ancora completamente risanato e che correre a Jerez sarebbe stato un azzardo. Insieme all’equipe medica abbiamo dunque deciso di non prenderci alcun rischio e di aspettare altre due settimane per il ritorno a Le Mans. Sono molto dispiaciuto di dover saltare il GP di Spagna perché è sempre una gara speciale per via dell’atmosfera sugli spalti e del fatto che è la mia corsa di casa. Ma continuerò a lavorare alla mia riabilitazione per tornare il più presto possibile. Ringrazio tutti per i tanti messaggi di sostegno che ho ricevuto”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 26/04/2023