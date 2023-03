Marquez, nuovo stop dopo il botto con Oliveira: operato alla mano, salta il GP Argentina

Quel brutto pasticcio in staccata al terzo giro del Gran Premio del Portogallo, e poi le scuse, plateali, all’indirizzo del pubblico per aver messo fuori gioco l’idolo Miguel Oliveira, hanno fatto passare in secondo piano la vittoria dominante della Ducati di Pecco Bagnaia. L’errore ha però prodotto anche conseguenze fisiche per Marc Marquez: il forte pilota spagnolo si è infatti fratturato il primo metacarpo della mano destra nel rovinoso contatto con il collega del team Aprilia CryptoData RNF e sarà dunque costretto a saltare il GP del prossimo weekend a Termas de Rio Hondo, in Argentina.

MotoGP Portogallo 2023, Portimao: Marc Marquez (Honda) | Foto: MotoGP.com

L’OPERAZIONE Proprio quando i problemi fisici che lo hanno rallentato negli ultimi tre campionati sembravano solo un brutto ricordo, Marquez è infatti obbligato all’ennesimo stop: dopo essere rientrato in Spagna, si è infatti evidenziata una frattura scomposta della base del primo metacarpo del pollice destro che ha reso necessario l’intervento chirurgico. Marc è andato sotto i ferri al Ruber Internacional Hospital di Madrid per la riduzione della frattura e l’innesto di due viti. Un intervento che è pienamente riuscito, ma che impedirà a Marquez di essere in pista nel GP d’Argentina che si correrà già nel prossimo fine settimana.

IL RIENTRO A questo punto Marquez si dedicherà al recupero fisico e mentale, probabilmente in vista del GP delle Americhe che si terrà sulla pista di Austin nel weekend del 16 aprile o per la gara successiva, il 30 aprile a Jerez de la Frontera. Un rientro che probabilmente non lo vedrà al 100% della condizione e che comincerà già in salita: l’otto volte campione del mondo dovrà infatti scontare due long lap penalty in gara per aver causato l’incidente con Martin e Oliveira a Portimao.

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/03/2023