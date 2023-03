Long Lap Penalty, la FIM chiarisce: Marquez sconterà la sanzione al prossimo GP in cui correrà

C’è stato un piccolo giallo social, legato all’incidente di Marc Marquez con Miguel Oliveira e Jorge Martin al terzo giro del GP Portogallo. Il pilota spagnolo della Honda era stato infatti sanzionato con un doppio Long Lap Penalty da scontare – come stabilito proprio nel comunicato ufficiale dei commissari a Portimao – nel corso del GP Argentina a Termas De Rio Hondo. Una gara a cui però Marquez non potrà partecipare a causa dell’operazione che si è resa necessaria per ridurre la frattura scomposta al pollice della mano destra che l’otto volte campione del mondo si è procurato con quel clamoroso errore in frenata: secondo un’interpretazione letterale della sanzione, Marc avrebbe così potuto scampare alla penalità.

MotoGP Portogallo 2023, Portimao: l'incidente causato da Marc Marquez (Honda) con Miguel Oliveira (Aprilia) | Foto: MotoGP.com

IL CHIARIMENTO FIM Ovviamente non sarà così. La Federazione motociclistica internazionale ha infatti diramato una nota ufficiale per chiarire che, nonostante nel documento dei commissari si parlasse esplicitamente di una penalità per Termas de Rio Hondo, la sanzione sarà comunque applicata alla prima gara utile. “Considerando l’infortunio – si legge nel comunicato degli steward della FIM – e la mancata partecipazione del pilota Marc Marquez al GP d’Argentina, il doppio Long Lap Penalty dovrà essere scontato alla prossima gara MotoGP in cui il pilota sarà in grado di partecipare”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 28/03/2023