Le condizioni di Pol Espargaro sono serie ma il pilota non è in pericolo di vita

Dopo l'incidente nelle FP2 del GP del Portogallo, il pilota della GasGas è ricoverato in condizioni serie all'ospedale di Faro. Non è in pericolo di vita

Non c'è pace per i fratelli Espargaro, dopo l'operazione al polso di Aleix, che ha comunque potuto prendere parte a questa tappa d'esordio del Mondiale a Portimao, è arrivato l'incidente di Pol nel corso delle FP2 del Gran Premio del Portogallo. Il pilota spagnolo è stato sbalzato dalla moto in highside venendo poi travolta dalla stessa mentre rotolava sul tanto discusso selciato del Circuito dell'Algarve. Prima (nel corso dei test) e, a maggior ragione, dopo il suo incidente, i piloti si sono schierati contro i ciottoli di ghiaia della pista portoghese, rei di non riuscire ad arrestare le scivolate, molto frequenti peraltro su un circuito con tanti saliscendi come questo.

POLITRAUMI Trasportato in elicottero a Faro già nel corso della sessione il pilota della Gas Gas è stato subito visitato dai medici dell'ospedale locale, che in serata hanno emesso un bollettino sulle condizioni di Pol Espargaro: lo spagnolo ha riportato fratture a una vertebra dorsale (anche se sembrerebbe riuscire a muovere gli arti) e alla mandibola, oltre a una forte contusione polmonare. I replay non hanno subito mostrato la gravità dell'incidente, ma si era capito subito dal comportamento dei marshall che Polyccio avesse subito un grave infortunio. Si attendono novità per oggi, soprattutto per capire se sarà sottoposto a un intervento. Il dottor Angel Charte, medico del Motomondiale, ha spiegato: ''Ha una grande contusione politraumatica a livello dell'intera colonna dorsale, lombale e sacrale. A livello cervicale sta bene, neurologicamente sta bene, non ha mai perso conoscenza, non abbiamo dovuto intubarlo e l'ossigenazione è buona, ma ha una forte contusione polmonare''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/03/2023