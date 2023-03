MotoGP Argentina 2023, ecco gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP approda a Termas de Rio Hondo per il GP d'Argentina, prima gara stagionale: ecco i nuovi orari per seguire in tv e streaming la gara di Termas

ARGENTINA, SECONDA TAPPA Neanche il tempo di rifiatare dopo il mirabolante weekend di Portimao, che è già ora di approdare in Argentina per la seconda tappa stagionale di 21 in quella che sarà la più lunga stagione del Motomondiale della storia. La classe regina, però, paga un conto salatissimo al Gran Premio del Portogallo con ben quattro infortunati illustri che saranno costretti a saltare l'appuntamento sud americano. Mancheranno, infatti, Pol Espargaro, Enea Bastianini, Marc Marquez e Miguel Oliveira. Un'occasione per Francesco Bagnaia di tentare l'allungo in classifica su una pista che, però, non lo ha mai visto tra i protagonisti in passato. Al contrario, cercheranno di batterlo le Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaro - lo scorso anno vincitore qui in Argentina - e tutta la schiera di piloti Ducati (occhio a Bezzecchi, già a podio a Portimao), KTM e Honda presenti. E poi c'è Fabio Quartararo, che senza alcuni dei rivali diretti in pista punta al riscatto dopo l'opaco esordio (non per colpa sua), su una pista che sembra più congeniale alle caratteristiche della Yamaha.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel primo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali, passando per l'inedita gara sprint del sabato, una novità che ha scombussolato tutto il palinsesto a cui gli appassionti erano abituati! E allora leggete con attenzione tutti gli orari qua sotto: l'appuntamento sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8. In streaming potrete invece assistere a ogni sessione su NOW, previa sottoscrizione di un abbonamento.

MotoGP in Argentina nel 2019

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD (NOW) e TV8

Venerdì 31 marzo 2023

14.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

14.50 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

15.45 - PROVE LIBERE 1 - MOTOGP (SKY, NOW)

18.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

19.05 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

20.00 - PROVE LIBERE 2 - MOTOGP (SKY, NOW)

Sabato 1 aprile 2023

13.40 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

14.25 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

15.10 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, NOW)

15.50 - QUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

17.50 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW)

18.45 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW)

20.00 - SPRINT - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

Domenica 2 aprile 2023

14.45 - Warm Up - MotoGP (SKY, NOW)

16.00 - Gara - Moto3 (SKY, NOW, differita su TV8 alle 14.15)

17.15 - Gara - Moto2 (SKY, NOW, differita su TV8 alle 15.30)

19.00 - GARA - MOTOGP (SKY, NOW, differita su TV8 alle 17.15)

Il tracciato di Termas del Rio Hondo è stato costruito nel 2007 su un'area di 150 ettari, e inaugurato l'anno successivo. Per il debutto della MotoGP dobbiamo però attendere il 2014, dopo che nel 2013 l'appuntamento era saltato in seguito a questioni politiche internazionali che vedevano coinvolte la società Repsol, main sponsor dell'Honda Racing Team, e il governo argentino. A firmare i 4,806 km della pista argentina e le sue 14 curve (cinque a sinistra e nove a destra) il progettista italiano Jarno Zaffelli. Il rettilineo più lungo misura oltre un km (1076 metri) e il record del circuito in gara appartiene, udite udite, a Valentino Rossi che nel 2015 chiuse il fast lap in 1:39.109! In prova, invece, bisogna risalire fino al 2014, con la pole di Marc Marquez in 1:37.683. Appartiene a Francesco Bagnaia, invece, il record di velocità, con 345,5 km/h toccati nel 2022 con la Ducati.

Il circuito di Termas del Rio Hondo (Argentina)

Previsto un fine settimana di pioggia a Termas de Rio Hondo, anche se c'è ancora margine perché le previsioni meteorologiche volgano al meglio. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 31 marzo: temperature: max 28°, min 17°; temporali sparsi, precipitazioni 50%, umidità 78%, vento 18km/h.

Sabato 1 aprile: temperature: max 24°, min 19°; precipitazioni sparse, precipitazioni 50%, umidità 73%, vento 10km/h.

Domenica 2 aprile: temperature: max 30°, min 20°; temporali sparsi, precipitazioni 40%, umidità 71%, vento 13km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/03/2023