MotoGP Argentina 2023, FP2: niente pioggia, l'Aprilia si conferma al comando

L'attesa pioggia non è arrivata a scombinare i piani dei piloti della MotoGP e così le FP2 del GP Argentina sono diventate fondamentali per definire i 10 piloti direttamente qualificati alla Q2 di domani. Il progresso cronometrico rispetto al mattino è stato notevole, ma i valori in campo sono rimasti molto simili con i primi nove classificati che occupavano la top10 già al termine delle FP1.

CONFERMA APRILIA Chi sembra trovarsi particolarmente a proprio agio a Termas de Rio Hondo è l'Aprilia che conferma la doppietta del mattino, questa volta con Aleix Espargaro a precedere di un decimo e mezzo Maverick Vinales. Alle loro spalle il consueto affollamento di Ducati, con la coppia del team VR46 formata da Marco Bezzecchi e Luca Marini che precede Johann Zarco e Pecco Bagnaia, in crescita rispetto alle FP1. A chiudere il gruppo di moto della casa di Borgo Panigale, tutte racchiuse in due decimi e a meno di mezzo secondo dal tempo di Espargaro, è Jorge Martin.

VEDI ANCHE

PROMOSSI E BOCCIATI Le FP2 hanno anche confermato in top10 Takaaki Nakagami e Franco Morbidelli, i migliori rispettivamente di Honda e Yamaha. L'unico pilota new entry nelle prime posizioni è Alex Rins, salito di una posizione a scapito di Alex Marquez che dovrà dunque passare dalla Q1. Niente da fare per la KTM che piazza come miglior pilota Brad Binder al 12° posto, mentre Fabio Quartararo vive altre difficoltà e resta inchiodato al quattordicesimo posto. Penultimo tempo per Augusto Fernandez, protagonista nelle prime fasi di una scivolata.

Glad to see @Afernandez37 is all OK after tumbling through the gravel at Turn 1! 👍



The first real blip in the rookie's progression so far this season 💨#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/I0oxceezf9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 31, 2023

Pubblicato da Luca Manacorda, 31/03/2023