MotoGP Argentina 2023, FP1: doppietta Aprilia per aprire il weekend

Sotto un cielo grigio ha preso il via il weekend del GP Argentina, con una prima sessione di prove libere che ha assunto subito un'importanza particolare. Le previsioni meteo parlano infatti di possibile pioggia in vista delle FP2 e dunque i tempi realizzati nella tarda mattina di Termas de Rio Hondo potrebbero diventare quelli di riferimento per stabilire i 10 nomi che passano direttamente alla Q2 di domani. A sorridere in particolar modo è l'Aprilia, grande protagonista con Maverick Vinales e Aleix Espargaro che hanno ottenuto le due migliori prestazioni.

A mini-qualifying session going down! 💨



The riders want a fast lap with rain predicted for this afternoon! 🌧️#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/4DKPaarPfm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 31, 2023

VOLA APRILIA, ITALIANI SALVI Vinales in particolare è stato il grande protagonista, staccando di quasi 3 decimi il compagno di squadra. Per lo spagnolo l'unico inconveniente è accaduto nel finale di sessione, quando si è ritrovato a dover spingere la sua moto dopo essere rimasto senza benzina. Dietro alle due Aprilia, ad aprire il consueto plotone Ducati è Jorge Martin, di un soffio più lento di Espargaro. Ottima quarta prestazione per la Honda di Takaaki Nakagami, bravo ad infilarsi davanti a una sfilza di moto della casa di Borgo Panigale. Alle sue spalle, racchiusi in un decimo e mezzo, troviamo infatti Alex Marquez, Johann Zarco, Luca Marini, Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia, ultimo a centrare la top10 che garantisce il virtuale passaggio alla Q2. In mezzo a loro, in ottava posizione, l'ottimo risultato della pattuglia italiana è completato dalla Yamaha di un ritrovato Franco Morbidelli.

VEDI ANCHE

I DELUSI Chi non può dirsi felice dell'esito delle FP1 è Alex Rins, scivolato nella seconda metà della sessione e rimasto fuori dalla top10 per appena 5 centesimi. Restando in casa Honda, ma lato team ufficiale, Joan Mir si è fermato al diciottesimo posto con l'unica moto schierata dalla scuderia in questo fine settimana, data l'assenza di Marc Marquez. Male anche Fabio Quartararo, che non ha saputo bissare la prestazione di Morbidelli e si è fermato al quindicesimo posto. Per quanto rigurada la KTM, il migliore è stato Augusto Fernandez con il tredicesimo tempo, appena davanti a Jack Miller. Nella serata italiana, a partire dalle 20, sono in programma le FP2, da aspettare con un occhio rivolto al cielo.

A tumble in the Turn 1 gravel for @Rins42! 💥



He should be able to get back in time and put some laps in on his 2nd bike! 🤞#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/gVGYpeSdgr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 31, 2023

Pubblicato da Luca Manacorda, 31/03/2023