MotoGP Argentina 2023: i risultati del weekend

I RISULTATI DEL WEEKEND Dopo lo scoppiettante avvio iridato in Portogallo, la MotoGP si sposta in Argentina sulla pista di Termas de Rio Hondo. Saranno solo 18 i piloti al via, visto i quattro infortunati eccellenti di Portimao (Marc Marquez, Enea Bastianini, Pol Espargaro e Miguel Oliveira). Il leader del mondiale e campione del mondo Francesco Bagnaia, dovrà guardarsi le spalle in ogni caso da un nutrito gruppo di concorrenti. Di seguito trovate tutti i risultati del weekend della classe regina, dalle FP1 del venerdì alla gara di domenica, e occhio alla novità ''sprint race'' del sabato pomeriggio.

I risultati del weekend del GP d'Argentina 2023

Domenica 2 aprile, ore 19.00

Risultati della gara Sprint del GP d'Argentina 2023

Sabato 1 aprile, ore 20.00

Sabato 1 aprile e domenica 2 aprile

Sabato 1 aprile, ore 16.15

Sabato 1 aprile, ore 15.50

Risultati delle Prove Libere 3 del GP d'Argentina 2023

Sabato 1 aprile, ore 15.10

Risultati delle Prove Libere 2* del GP d'Argentina 2023

Venerdì 31 marzo, ore 20.00

*Classifica combinata con i migliori tempi di FP1 e FP2

Venerdì 31 marzo, ore 15.45

Pubblicato da Simone Valtieri, 31/03/2023