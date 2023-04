MotoGP Argentina 2023, sul bagnato si esalta Alex Marquez! Bravi Bez e Bagnaia!

Si svolgono in condizioni molto complicate le qualifiche del Gran Premio d'Argentina, con una pista bagnata dalla pioggia che è caduta sul circuito di Termas de Rio Hondo alla vigilia della sessione, e in condizioni di rapido e costante miglioramento dell'asfalto che ha dato il meglio nei minuti finali. A sfruttare al massimo la situazione è stato Alex Marquez, che ha montato le slick nel finale e si è preso in extremis la prima pole in carriera in MotoGP, la sedicesima tra tutte le classi. Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia completano la prima fila, anche per loro l'azzardo di montare le slick nel finale ha pagato proprio in extremis, e così il weekend, che poteva iniziare in salita per i due italiani, inizia invece con il piede più che giusto.

FINALMENTE MORBIDO! La seconda fila sarà aperta dal terzo pilota italiano in griglia, Franco Morbidelli, che già ieri aveva lanciato segnali molto positivi e che oggi ha messo in piedi una prestazione fantastica, chiudendo quarto nonostante le gomme rain. Tra i più delusi c'è invece Maverick Vinales, che con l'Aprilia era il favorito per la pole in condizioni di asciutto, e che non ha osato mantenendo le mescole da pioggia, finendo quinto, comunque non un risultato pessimo ma che lascia aperta ogni possibilità. La seconda fila è chiusa dalla Ducati di Johann Zarco, poi c'è la terza dove troviamo altre due moto di Borgo Panigale, quelle di Luca Marini e Jorge Martin, davanti all'Aprilia di Aleix Espargaro. Quarta fila per un delusissimo Fabio Quartararo e per le due Honda del team di Lucio Cecchinello, guidate da Takaaki Nakagami e Alex Rins.

FABIO PER UN PELO Dalla Q1, con una pioggia leggera e costante, ma intensificata rispetto alle recenti FP3, erano riusciti a emergere Alex Marquez, tra l'altro scivolato nel finale con tanto di fiamme uscite dalla parte inferiore della sua Ducati, e Fabio Quartararo. Resta fuori di appena X millesimi Raul Fernandez, bravo con l'Aprilia a prendersi la quinta fila, che dividerà con Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Brad Binder (KTM). Ci si attendeva di più dai ragazzi che occuperanno la settima e ultima fila, invece, soprattutto da Jack Miller (KTM), che non è riuscito a essere incisivo come al solito su pista bagnata, Augusto Fernandez (GasGas) e, soprattutto, Joan Mir, il campione del mondo 2020 che non riesce a tirare fuori il massimo dalla sua Honda e scatterà ultimo in griglia.

A dramatic end to the session for @alexmarquez73! 😮



His bike burst into flames after a last lap crash! 💥#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/ZGL6DNeX5D — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 1, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/04/2023