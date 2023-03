MotoGP, anche Oliveira ko dopo l'incidente con Marquez: in Argentina ben 4 infortunati

Infermeria al gran completo dopo il primo GP del Motomondiale a Portimao: anche Oliveira salterà la gara in Argentina, ben quattro i piloti infortunati

Marc Marquez è sempre più nella bufera dopo aver causato l’incidente con Miguel Oliveira e Jorge Martin al terzo giro del GP Portogallo di domenica scorsa. E se all’inizio è stato lo stesso pilota di casa Honda il primo a pagare le conseguenze dell’errore, con la penalità di un doppio Long Lap Penalty da scontare alla prossima gara e soprattutto con la frattura scomposta del primo metacarpo del pollice destro che ha richiesto l’intervento chirurgico, adesso è anche Oliveira ad alzare bandiera bianca in vista del GP in Argentina di domenica prossima.

MotoGP Portogallo 2023, Portimao: l'incidente causato da Marc Marquez (Honda) con Miguel Oliveira (Aprilia) | Foto: MotoGP.com

OLIVEIRA KO Se i primi accertamenti in clinica mobile avevano escluso una frattura all’anca destra del pilota portoghese, ulteriori analisi hanno invece evidenziato che la contusione è più complicata di quanto apparso inizialmente. Secondo quanto comunicato dal team Aprilia RNF, Oliveira dovrà quindi saltare la gara di Termas de Rio Hondo, in programma questo weekend in Argentina. Il 28enne si aggiunge così alla lunga lista di infortunati che vedrà la griglia di partenza addirittura senza quattro dei 22 piloti titolari.

MotoGP Portogallo 2023, Portimao: Miguel Oliveira (Aprilia) | Foto: MotoGP.com

INFERMERIA PIENA A saltare il secondo GP della stagione 2023 del Motomondiale saranno infatti i già citati Marquez e Oliveira, ma anche Enea Bastianini, che si è fratturato la clavicola nella caduta innescata da Luca Marini nei primi giri della gara sprint di sabato. Assente giustificato anche Pol Espargaró, che durante le prove libere del venerdì è carambolato ad alta velocità contro le barriere e sarà costretto a un lungo stop. Sarà invece in pista, ma piuttosto dolorante, Jorge Martin: lo spagnolo del team Ducati Pramac che è stato colpito da Marquez prima del botto con Oliveira, ha infatti riportato una contusione alla coscia e la frattura di un dito del piede destro.

