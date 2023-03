MotoGP Portogallo 2023, Bagnaia vince la prima sprint! Martin e Marquez sul podio

Dopo una sessione di qualifica tiratissima, ha preso il via a Portimao la stagione 2023 della classe MotoGP con la novità ''sprint'', o sprint race, o gara sprint. La vittoria finale e i 12 punti vanno a un superbo ''Pecco'' Bagnaia, che ha saputo lavorare con intelligenza anche nei concitati frangenti di una gara senza respiro. Il ducatista ha lasciato sfogare Jorge Martin e Jack Miller per poi infilarli nei giri finali, dopo aver risparmiato un po' le gomme. Sul podio con le due Ducati salgono la Honda di un espertissimo Marc Marquez, bravo a precedere la KTM di un pimpante Miller e le tre Aprilia di Maverick Vinales, Aleix Espargaro e Miguel Oliveira, con quest'ultimo a mordersi i gomiti per un errore nel finale che gli è costato il podio. La zona punti è chiusa dalle Ducati di Zarco e Alex Marquez, con Fabio Quartararo (Yamaha) centrato al via da Joan Mir (Honda) e costretto a recuperare. Lo spagnolo è invece caduto, così come anche tre italiani su Ducati: Marini, che ha centrato Bastianini spedendolo al centro medico per controlli, e Bezzecchi. La sfida mondiale è lanciata e se i valori saranno così equilibrati per tutto l'anno, ci sarà da divertirsi parecchio. Nei minuti seguenti alla gara è arrivato l'esito dei primi controlli medici di Enea Bastianini, che si è fratturato la scapola destra, per lui il weekend finisce qui, ma non si conosce ancora l'entità dell'infortunio. Speriamo di rivederlo in Argentina tra una settimana.

LA GARA Allo spegnimento dei semafori parte a fionda Bastianini che si ritrova secondo alle spalle di Marquez alla prima staccata, ma Bagnaia e Martin non ci stanno e lo ripassano dopo una serie di schermaglie. Al primo giro cade Mir che urta Quartararo rovinandogli la gara, mentre il serpentone compatto fila via con Marquez in testa, ma sul rettilineo Bagnaia e Martin lo infilano e il poleman si ritrova terzo con Oliveira che passa Bastianini per la terza piazza. Mentre si infila anche Miller, Marini scivola e butta a terra proprio Bastianini, che sbatte violentemente la spalla destra. Davanti si forma un terzetto con Bagnaia, Martin e Marquez che se ne vanno, mentre Miller e Oliveira seguono poco distante. Al terzo giro cade anche Bezzecchi, il terzo italiano su Ducati a farlo, proprio mentre Martin sfrutta la scia per sopravanzare Bagnaia e prendersi la testa con Marquez che viene ripreso da Miller. L'australiano lo passa al via del quinto giro, e così Oliveira con i due quasi a contatto. Davanti sono in cinque a giocarsi la vittoria, raggruppati in circa un secondo, mentre Aleix Espargaro e Maverick Vinales con l'Aprilia guidano l'inseguimento del resto del gruppo. Un Miller on fire sorpassa Bagnaia a metà del sesto giro e compie la stessa manovra su Martin nel corso del settimo giro, mettendo la sua KTM davanti a tutti, ma Martin si rimette davanti all'inizio dell'ottavo. La bagarre favorisce il rientro nel gruppo delle Aprilia ufficiali con sette moto vicinissime tra loro quando mancano solo tre giri al termine. Bagnaia rompe gli indugi e si riprende la seconda posizione su Miller, mettendo nel mirino Martin che nel frattempo ha guadagnato qualche metro. A due giri dalla fine Marquez torna sul podio virutale approfittando della lotta tra Oliveira e Miller, ma davanti a giocarsi il successo restano solamente i due ducatisti, con cinque piloti a combattere per il terzo gradino del podio. Bagnaia sferra il suo attaccato al penultimo giro e passa, mentre dietro Oliveira commette un errore e regala il podio a Marquez. Finisce così: Pecco, Jorge e Marc, tre piloti che sembrano potersi giocare le loro chance iridate fino alla fine! Quartararo finisce fuori dai punti, decimo nonostante un buon ritmo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/03/2023