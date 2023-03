Infortunio Bastianini: niente intervento, il rientro ad Austin è possibile

Ducati, sollievo dopo la paura per Enea: "Bestia" non si deve operare alla scapola fratturata. Da lunedì via alla riabilitazione

Non poteva esserci inizio di campionato peggiore per Enea Bastianini: il suo attesissimo debutto in sella alla Ducati ufficiale è durato solo una manciata di km della sprint race del sabato pomeriggio, prima della rovinosa caduta causata dalla scivolata di Luca Marini, in cui si è procurato la frattura della scapola destra. Poteva però andare decisamente peggio: dopo un ulteriore controllo medico effettuato all’ospedale di Forlì, i dottori hanno deciso di non procedere con un intervento chirurgico.

MotoGP Portogallo 2023, Portimao: Enea Bastianini con il team Ducati | Foto: Twitter @DucatiCorse

OBIETTIVO AUSTIN A comunicarlo ufficialmente è stata la stessa Ducati, che ha spiegato come l’operazione non sia necessaria: “Enea Bastianini si è sottoposto a un checkup medico a Forlì. Il dottor Porcellini ha confermato che non dovrà subire un intervento alla sua spalla destra. Enea dovrà restare immobilizzato e poi cominciare la sua riabilitazione a partire da lunedì con l’obiettivo di tornare in pista al GP delle Americhe”. Nella sfortuna, si tratta dunque di una buona notizia per l’ex pilota del team Gresini, che punta a salire di nuovo in sella alla Desmosedici GP23 in occasione del terzo appuntamento della stagione, saltando “soltanto” la gara di Termas de Rio Hondo.

VEDI ANCHE

MotoGP, test Portimao 2023, Enea Bastianini (Ducati)

MARQUEZ NON SOSTITUITO Bastianini sarà comunque in buona compagnia visto che, insieme a lui, a guardare dalla tv il GP d’Argentina ci saranno anche Miguel Oliveira, Marc Marquez – la Honda ha comunicato che lo spagnolo non sarà sostituito da una riserva – e Pol Espargaró. Come dichiarato da Davide Tardozzi dopo la bandiera a scacchi di Portimao, anche la Ducati non dovrebbe sostituire “Bestia” in Sudamerica, con la moto numero 23 che resterà ferma in attesa del suo legittimo proprietario.

Pubblicato da Salvo Sardina, 28/03/2023