MotoGP Portogallo 2023, gran pole di Marc Marquez! Bagnaia beffato

Le prime qualifiche della nuova era della MotoGP si sono concluse. In pole position nel Gran Premio del Portogallo di domani e - soprattutto - nella sprint race di questo pomeriggio alle 16 - se l'è messa in tasca il Marc Marquez con il nuovo record della pista: 1:37.226! Il pilota della Honda ha scelto il cavallo giusto, seguendo Enea Bastianini nel corso dell'ultimo giro ed è riuscito, con la solita pratica del succhiare la scia a qualcuno, a prendersi la pole position numero 92 in carriera (la 64° in MotoGP). A essere beffato è stato il campione del modo ''Pecco'' Bagnaia, che il sul 1:37.290 se l'era costruito tutto da solo, senza alcuna scia, come sempre, trovando anche Oliveira sulla sua strada nel corso dell'ultimo tentativo veloce. Ma vabbé, conta anche l'esperienza e la fortuna in una MotoGP così competitiva, e dunque la pole va al veterano spagnolo, che scatterà in compagnia di due Ducati sia questo pomeriggio sia domani. Alle spalle dei due campioni, infatti, c'è il sempre veloce Jorge Martin, staccato di circa 2 decimi dalla pole con la Ducati del team Pramac.

BENE GLI ITALIANI La seconda fila è aperta da un sorprendente Miguel Oliveira con l'Aprilia, proveniente anch'esso, come Marquez, dalla Q2 mentre quinto è Jack Miller, che al primissimo tentativo della Q2 con la KTM a aveva siglato il nuovo momentaneo record della pista in 1:37.549, ma l'australiano è caduto nel corso del secondo stint, lasciando pista libera alla concorrenza. E che concorrenza. In sesta piazza e seconda fila c'è anche Enea Bastianini con l'altra Ducati ufficiale. Nello stesso decimo del quinto c'è tutta la terza fila, con Maverick Vinales, Marco Bezzecchi e Luca Marini - Aprilia, Ducati, Ducati - mentre un po' più staccati hanno chiuso in quarta fila i francesi Johann Zarco (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha), entrambi con più di sei decimi di ritardo, e Aleix Espargaro, caduto anch'esso, a 9 decimi.

VEDI ANCHE

MARQUEZ RECORD Dalla Q1 si erano qualificati alla Q2 Marc Marquez, che sfruttando la scia del compagno del team Honda Repsol, Joan Mir, aveva già abbassato il record della pista a 1:37.675, e Miguel Oliveira, il padrone di casa che con l'Aprilia del team satellite RNF si è portato a casa il secondo tempo a 174 millesimi dallo spagnolo. La quinta fila sarà dunque occupata da Alex Marquez (Ducati), dallo stesso Mir e da Brad Binder su KTM. Sesta fila per Alex Rins (Honda), Franco Morbidelli (Yamaha) e Takaaki Nakagami (Honda), mentre in settima e ultima fila ci saranno i due Fernandez, Augusto (GasGas) davanti a Raul (Aprilia), e Fabio Di Giannantonio (Ducati). Non ci sarà invece nessuno in ottava fila visto l'infortunio che ha subito ieri Pol Espargaro, il pilota della GasGas ancora ricoverato all'ospedale di Faro.

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/03/2023