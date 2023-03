MotoGP Portogallo 2023, FP1: c'è una Ducati al comando, ma è quella di Marquez

La stagione 2023 di MotoGP ha preso ufficialmente il via con la prima sessione di prove libere del GP Portogallo, disputata sotto un cielo grigio e con qualche goccia di pioggia ad aggiungere qualche insidia. La Ducati è subito protagonista prendendosi il miglior tempo con Alex Marquez, fresco di passaggio al team Gresini. Lo spagnolo ha preceduto di appena 45 millesimi il connazionale Joan Mir, da quest'anno in sella alla Honda Repsol. Alle loro spalle un altro terzetto di Ducati, con nell'ordine Luca Marini, Marco Bezzecchi e Johann Zarco. Cominciano dunque in maniera molto promettente i team satellite della casa di Borgo Panigale, mentre per trovare le due Rosse ufficiali dobbiamo scendere un po' in classifica fino al nono posto del campione del mondo in carica Francesco Bagnaia e al quindicesimo di Enea Bastianini.

CADUTA PER MORBIDELLI Le moto italiane quasi monopolizzano la top10, se consideriamo che al sesto posto troviamo l'Aprilia di Maverick Vinales davanti alla Ducati di Jorge Martin. Oltre a Mir, riescono a inserirsi in questo quasi monologo tricolore sia Fabio Quartararo, ottavo con la Yamaha, sia Marc Marquez, decimo con la seconda Honda. Nelle retovie per ora le KTM, con Jack Miller che è stato il migliore con il tredicesimo tempo, mentre le moto ribrandizzate GasGas di Augusto Fernandez e Pol Espargaro non vanno oltre il diciannovesimo e ventesimo posto. Non inizia nel migliore dei modi il 2023 di Franco Morbidelli, caduto nelle fase iniziali quando la pista era particolarmente insidiosa per via di qualche goccia di pioggia. Nessuna conseguenza particolare per lui.

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/03/2023