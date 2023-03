MotoGP Portogallo 2023, FP2: che spavento per Pol Espargaro!

Sessione a lungo sospesa dopo l'incidente dello spagnolo: per fortuna le conseguenze fisiche non sono gravi

Le FP2 del GP Portogallo sono state condizionate da un grave incidente occorso a Pol Espargaro. La sessione, che già aveva subìto una sospensione per problemi tecnici dopo 13 minuti, è stata nuovamente interrotta con bandiera rossa a circa 14' dalla conclusione dopo che lo spagnolo è scivolato in curva 10. Inizialmente ci sono stati attimi di confusione perché nello stesso punto, e praticamente nello stesso istante, anche Miguel Oliveira è caduto dopo uno spettacolare high side, ma i due episodi non erano collegati tra di loro. Nonostante il volo, Oliveira si è rapidamente rialzato mentre le immagini tv non mostravano cosa fosse accaduto a Espargaro.

PRIMO SOSPIRO DI SOLLIEVO Solo successivamente, mentre erano in azione commissari di pista e personale medico, un replay parziale ha reso chiaro che il pilota del team Tech3 era stato colpito dalla sua stessa moto nelle fasi finali della scivolata. Nonostante il grande spavento, le prime notizie hanno rassicurato sulle condizioni fisiche di Espargaro: lo spagnolo è sempre rimasto cosciente ed è stato trasportato prima al centro medico e poi all'ospedale di Faro via elicottero per i controlli di routine. Per lui si parla di traumi alla schiena e al torace.

SVETTA MILLER Quando la sessione è ripresa, l'attività in pista è stata frenetica per definire le prime 10 posizioni che definiscono i piloti direttamente qualificati alla Q2 di domani. Ad ottenere il miglior tempo è stato Jack Miller su KTM, appena 37 millesimi meglio dell'Aprilia di Maverick Vinales. L'australiano ha festeggiato con uno spettacolare salto (video nel tweet sotto). Si qualifica agevolmente anche Pecco Bagnaia, autore del terzo tempo nonostante sia rimasto letteralmente a piedi (forse senza più benzina, o per un problema tecnico) mentre rientrava ai box, di fatto non potendo difendersi negli ultimissimi minuti. Centrano il passaggio diretto alla Q2 altri tre piloti italiani: quarto Luca Marini, ottavo Marco Bezzecchi (caduto nei primi minuti delle FP2) e decimo Enea Bastianini con la seconda Ducati ufficiale.

AHI MARQUEZ Tra i delusi di giornata ci sono sicuramente i fratelli Marquez: Marc è caduto nei minuti finali nel tentativo di trovare il tempo che lo portasse nella top10, mentre Alex ha concluso undicesimo dopo aver ottenuto il miglior tempo in mattinata. Oltre a Miller, l'unica altra moto non italiana nelle prime 10 posizioni è la Yamaha di Fabio Quartararo, molto bravo a cogliere il sesto tempo. Si qualificano per la Q2 anche le Ducati di Jorge Martin (quinto) e Johann Zarco (settimo), nonché l'Aprilia di Aleix Espargaro (nono). Come prevedibile, la classifica delle FP2 ha visto tutti i tempi abbassarsi rispetto al mattino, con la classifica dei tempi combinata praticamente identica.

