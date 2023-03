MotoGP 2023: classifica piloti e costruttori

SI PARTE! Il campionato del mondo 2023 della classe MotoGP scatta il 26 marzo a Portimao, in Portogallo. Francesco Bagnaia e la Ducati dovranno difendere il titolo conquistato lo scorso anno al termine di una esaltante rimonta dalla sete di rivalsa soprattutto di Fabio Quartararo (Yamaha) e Marc Marquez (Honda), ma mai come quest'anno saranno tanti gli outsider in lizza. Il primo rivale di ''Pecco'' è in casa e si chiama Enea Bastianini, dal 2023 nel team ufficiale, ma occhio anche al compagno di Marquez, Joan Mir, e a quello di Quartararo, Franco Morbidelli, entrambi in cerca di rivincita. Impossibile sottovalutare gli altri piloti Ducati da Jorge Martin e Johann Zarco, da Marco Bezzecchi a Luca Marini fino all'ultimo arrivato Alex Marquez, mentre un occhio di riguardo dopo la convincente annata 2022 sarà sicuramente sulla coppia ufficiale Aprilia composta da Aleix Espargaro e Maverick Vinales, ma anche al nuovo team satellite con Miguel Oliveira tra le fila. Finito qui? No, Alex Rins in sella alla Honda LCR e la nuova coppia australe Jack Miller-Brad Binder per KTM saranno anch'essi da tenere d'occhio. Di seguito troverete la classifica del mondiale MotoGP 2023 aggiornata pochi minuti dopo ogni gara della stagione.

Clicca qui per leggere le classifiche del campionato mondiale MotoGP 2022

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP 2023 aggiornata alla sprint race del GP Portogallo (1/21)

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP 2023

Pos. Pilota Moto Naz. Punti 1 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 12 2 Jorge MARTIN Ducati SPA 9 3 Marc MARQUEZ Honda SPA 7 4 Jack MILLER KTM AUS 6 5 Maverick VIÑALES Aprilia SPA 5 6 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 4 7 Miguel OLIVEIRA Aprilia POR 3 8 Johann ZARCO Ducati FRA 2 9 Alex MARQUEZ Ducati SPA 1 10 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 0 11 Raul FERNANDEZ Aprilia SPA 0 12 Brad BINDER KTM RSA 0 13 Alex RINS Honda SPA 0 14 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 0 15 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 0 16 Fabio DI GIANNANTONIO Ducati ITA 0 17 Enea BASTIANINI Ducati ITA 0 Joan MIR Honda SPA 0 Marco BEZZECCHI Ducati ITA 0 Luca MARINI Ducati ITA 0 Pol ESPARGARO GasGas SPA 0 Augusto FERNANDEZ GasGas SPA 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP 2023

Pos. Costruttore Punti 1 Ducati 12 2 Honda 7 3 KTM 6 4 Aprilia 5 5 Yamaha 0 6 GasGas 0

CLASSIFICA TEAM MOTOGP 2023

Pos. Pilota Moto Punti 1 Ducati Lenovo Team Ducati 12 2 Prima Pramac Racing Ducati 11 3 Aprilia Racing Aprilia 9 4 Repsol Honda Team Honda 7 5 Red Bull KTM Factory Racing KTM 6 6 CryptoData Aprilia RNF MotoGP Team Aprilia 3 7 Gresini Racing MotoGP Ducati 1 8 Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 0 9 Lucio Cecchinello Racing Honda 0 10 Mooney VR46 Racing Team Ducati 0 11 Tech 3 GasGas Factory Racing KTM 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/03/2023