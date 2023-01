MotoGP, il calendario delle presentazioni 2023. Gresini si svela il 21 gennaio

WELCOME TO 2023! La stagione 2023 della MotoGP si avvicina a grandi falcate. Il 5-7 febbraio prossimo si inizia con i test shakedown di Sepang, seguiti da quelli ufficiali del 10-12 febbraio. Nel frattempo sono in programma tutte le presentazioni ufficiali degli 11 team della MotoGP prima che il 26 marzo si spegnano i semafori e tornino a rombare i motori con il Gran Premio del Portogallo. Di seguito tutte le date degli ''unveiling'' della nuova stagione, che iniziano il 17 gennaio con il team Monster Energy Yamaha MotoGP.

17 gennaio: MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP (Fabio Quartararo, Franco Morbidelli)

21 gennaio: GRESINI RACING MOTOGP - DUCATI (Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio)

23-24 gennaio: DUCATI TEAM LENOVO (Francesco Bagnaia, Enea Bastianini)

25 gennaio: PRIMA PRAMAC RACING - DUCATI (Johann Zarco, Jorge Martin)

26 gennaio: RED BULL KTM FACTORY RACING (Brad Binder, Jack Miller)

23 febbraio: REPSOL HONDA TEAM (Marc Marquez, Joan Mir)

4 marzo: TECH3 GASGAS FACTORY RACING (Pol Espargaro, Augusto Fernandez)

10 marzo: APRILIA RACING (Maverick Viñales, Aleix Espargarò)

16 marzo: RNF MOTOGP TEAM - APRILIA (Miguel Oliveira, Raul Fernandez)

TBA: LCR HONDA (Alex Rins, Takaaki Nakagami)

TBA: VR46 RACING TEAM (Luca Marini, Marco Bezzecchi)

