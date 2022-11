MotoGP Commission, ecco le nuove regole per il 2023

ULTIMI ATTI La MotoGP Commission composta da Carmelo Ezpeleta (Presidente Dorna), Paul Duparc (FIM), Hervé Poncharal (IRTA), e Biense Bierma (MSMA), alla presenza di Jorge Viegas (FIM), Carlos Ezpeleta (Dorna), Mike Trimby (IRTA) e Corrado Cecchinelli (Direttore della tecnologia), si è riunita venerdì 4 novembre, alla vigilia dell'ultimo atto iridato, a Valencia per ratificare le novità tecniche e sportive annunciate oggi in un comunicato ufficiale. Oltre alla già annunciata introduzione delle gare Sprint, sono state definiti alcuni dettagli sportivi - come i punteggi nelle gare interrotte, i nuovi formati Moto3 e Moto2, il 105% in qualifica - e tecnici. Vediamo nel dettaglio.

MotoGP Spagna 2022, Jerez: Francesco Bagnaia (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha)

Regolamento sportivo

PUNTI NELLE GARE INTERROTTE La Commissione ha approvato una modifica all'assegnazione dei punti. In sintesi: se una gara di MotoGP, Moto2 o Moto3 non completa almeno 3 giri è da considerarsi nulla. Se la somma dei giri completati (anche in caso di gara divisa in due tronconi) è meno del 50% della distanza di gara prevista, verranno assegnati punteggi dimezzati. Se la somma dei giri completati è, invece, superiore al 50%, si assegnerà il punteggio pieno.

PUNTI NELLE GARE INTERROTTE Dopo aver sentito i team di Moto3 e Moto2, la MotoGP Commission ha confermato un emendamento al format sportivo introdotto nel 2023. Solo per queste due classi, tutte e tre le sessioni di prove libere di venerdì e sabato continueranno a definire la classifica combinata utile ai fini del passaggio diretto in QP1 e QP2.

TEMPO LIMITE La Commissione ha approvato la rimozione del diritto della Direzione di Gara di rinunciare, a propria discrezione, all'obbligo per un pilota di aver raggiunto, in qualsiasi sessione, un tempo sul giro inferiore al 105% del pilota più veloce in quella sessione. Tuttavia, la Direzione Gara manterrà il diritto di questa rinuncia per il Campionato del Mondo MotoE dove ci sono meno sessioni di prove libere. In poche parole per essere al via della gara MotoGP, Moto2 e Moto3 alla domenica, occorrerà aver realizzato in una qualsiasi delle sessioni un tempo inferiore al 105% rispetto al vincitore.

Regolamento tecnico

CARBURANTE NELLE GARE SPRINT La capacità massima del serbatoio del carburante per le gare sprint è stata confermata in 12 litri. Le squadre potranno scegliere se utilizzare un serbatoio del carburante appositamente costruito con questa capacità o un metodo alternativo per ridurre la capacità nel serbatoio normale. Altre norme sul serbatoio del carburante saranno in linea con quelle per le gare a lunghezza intera, ad esempio la temperatura ambiente del carburante, il metodo di controllo tecnico, ecc.

ALTEZZA DA TERRA DEL CUCCHIAIO DEL FORCELLONE IN MOTOGP A seguito di un incidente al GP di San Marino 2022, in cui il cucchiaio del forcellone di una moto si è rotto dopo il contatto con un cordolo, è stato deciso di aumentare l'altezza da terra minima consentita di 15 mm, a 35 mm.

SUPPORTI DEI DISCHI DEI FRENI Dopo aver consultato i fornitori è stato confermato il seguente regolamento: in tutte e tre le classi non è consentita la costruzione composita del supporto del disco del freno (incluso rinforzato con fibra di carbonio, rinforzato con fibra di vetro e simili). Gli unici materiali ammessi sono magnesio e leghe di alluminio.

SERBATOIO DEL CARBURANTE Confermato il materiale consentito per la costruzione dei serbatoi di carburante: la struttura principale del serbatoio del carburante deve essere realizzata completamente in acciaio o alluminio in tutte e tre le classi. Tuttavia, l'uso di altri materiali, tra cui fibra di carbonio, fibra aramidica, fibra di vetro, è consentito come componente aggiuntivo ove necessario, per aggiungere ulteriore rigidità e protezione o per altri scopi.

EQUIPAGGIAMENTO DEL PILOTA A seguito di alcuni incidenti (soprattutto quello di Quartararo ad Aragon) in cui la cerniera delle tute ha ceduto mentre erano in pista, è stato concordato con i produttori un nuovo sistema di fissaggio. L'uso di tute con questo sistema di chiusura sarà d'ora in poi obbligatorio. Per quanto riguarda i caschi, infine, saranno ammessi solo caschi con etichetta di omologazione FIM valida con le seguenti scadenze: fino al 31/12/2025: FRHPhe-01 e FRHPhe-02, dal 01/01/2026: solo FRHPhe-02.

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/11/2022