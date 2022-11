MotoGP Valencia 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP torna in Europa per l'epilogo iridato, il Gran Premio della Comunità Valenciana: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Cheste

EPILOGO IRIDATO IN TV Ci siamo, questo fine settimana si decide il mondiale della classe MotoGP! Francesco Bagnaia con la Ducati ha completato una rimonta epica, recuperando 91 punti di svantaggio da Fabio Quartararo con la Yamaha. Ora la situazione è ribaltata e l'italiano può contare su 23 punti di margine, che quando manca solo l'appuntamento valenciano al termine è un bottino cospicuo, ma non è ancora detta l'ultima parola. Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nell'ultimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 (dove si gioca il titolo tra Ai Ogura e Augusto Fernandez) e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento iberico sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su NOW, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 4 novembre

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

09.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, NOW)

10.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

14.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, NOW)

15.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

Sabato 5 novembre

09.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

09.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, NOW)

10.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

12.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 16.30)

13.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, NOW)

14.05 - Qualifiche - MotoGP (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 16.30)

15.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 16.30)

Domenica 6 novembre

09.00 - Warm Up Moto3, Moto2 MotoGP (SKY, NOW)

11.00 - Gara Moto3 (SKY, NOW, differita TV8 alle 14.15)

12.20 - Gara Moto2 (SKY, NOW, differita TV8 alle 15.30)

14.00 - Gara MotoGP (SKY, NOW, differita TV8 alle 17.15)

La costruzione del circuito Ricardo Tormo di Cheste (Valencia) è stata ultimata nel 1999, con la pista spagnola subito protagonista nel Motomondiale. La gara si corre su un traccciato di 4 km che gira in senso antiorario, con 9 curve a sinstra e 5 a destra. La retta più lunga misura 876 metri per una larghezza di carreggiata di 12 metri. Il record della pista appartiene a Jorge Lorenzo, che nel 2016 con la Yamaha ha fermato i cronometri in qualifica sull'1'29''401. Il record in gara appartiene invece a ''Pecco'' Bagnaia, che nel vincere il Gran Premio dello scorso anno ha stabilito il nuovo primato in 1'31''042! Anche il record di velocità di punta è stato migliorato nel 2022 ma da Johann Zarco che con la Ducati ha toccato la velocità di 337,0 kmh.

Un meteo più primaverile che autunnale attende i centauri del Motomondiale all'epilogo stagionale. Temperature miti, con massime di 24° e minime di 10°-11°, accompagneranno tutto il weekend valenciano. Non è prevista neanche una goccia di pioggia: di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 4 novembre: temperature: max 23°, min 10°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 0%, umidità 48%, vento 10 km/h.

Sabato 5 novembre: temperature: max 24°, min 11°; per lo più soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 45%, vento 11 km/h.

Domenica 6 novembre: temperature: max 24°, min 11°; per lo più soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 57%, vento 11 km/h

Le previsioni saranno più accurate nei giorni immediatamente precedenti il weekend.

