MotoGP Valencia 2022, Qualifiche: pole a Martin, Quartararo in seconda fila, Bagnaia nelle retrovie

RISCATTO MARTIN Le qualifiche del Gran Premio della Comunità Valenciana hanno visto Jorge Martin (Ducati) riscattarsi dalla caduta di Sepang ottenendo abbastanza nettamente la pole position. Lo spagnolo ha staccato di due decimi un Marc Marquez (Honda) in grande crescita, apparso molto soddisfatto della sua prestazione. Chiude la prima fila la Ducati di Jack Miller, staccato di pochi millesimi dallo spagnolo.

RISCHI E CALCOLI Non partono dunque in prima fila i due piloti più attesi, ovviamente i contendenti per il titolo iridato. Fabio Quartararo (Yamaha) si è fermato al quarto tempo, a pochi centesimi da Miller. Il francese le ha provate tutte, con un ultimo disperato tentativo che lo ha visto prima finire largo in curva 1 e poi direttamente sulla ghiaia di curva 2, senza comunque cadere. Accanto a lui partiranno Alex Rins (Suzuki), buon protagonista nell'ultima qualifica della casa giapponese, e Maverick Vinales (Aprilia), che come il connazionale proveniva dalla Q1. Per trovare Francesco Bagnaia (Ducati) dobbiamo scendere in terza fila, con il leader del mondiale che partirà tra Brad Binder (KTM) e Johan Zarco (Ducati). Una posizione che domani gli consentirebbe agevolemente di vincere il titolo, anche se ovviamente con tutte le insidie di partire in mezzo al gruppo. Si devono accontentare della quarta fila Aleix Espargato (Aprilia), Luca Marini (Ducati) e Joan Mir (Suzuki).

AHI BASTIANINI! Dalla Q1 erano passati alla Q2 Maverick Vinales ed Alex Rins. Primo degli esclusi Enea Bastianini (Ducati), caduto in curva 2 quando mancavano meno di due minuti al termine e che quindi non ha potuto rispondere ai tempi realizzati della coppia spagnola. Accanto al pilota italiano, partiranno dalla quinta fila Miguel Oliveira (KTM) e Alex Marquez (Honda), mentre Franco Morbidelli (Yamaha) apre la sesta fila, affiancato da Cal Crutchlow (Honda) e Marco Bezzecchi (Ducati), mentre in diciannovesima posizione si è qualificato Fabio Di Giannantonio (Ducati) seguito da Remy Gardner (KTM) e Tetsuta Nakashima (Honda). Ultima fila per Pol Espargaro (Honda), anche lui scivolato in curva 2, Raul Fernandez (KTM) e Darryn Binder (Yamaha).

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/11/2022