MotoGP Malesia 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

GP DELLA MALESIA IN TV A due gare dalla fine il mondiale della classe MotoGP è ancora tutto da decidere. In Australia, con una gara accorta, Francesco Bagnaia è salito sul terzo gradino del podio alle spalle di Alex Rins (Suzuki) e Marc Marquez (Honda), prendendosi per la prima volta quest'anno la testa del mondiale, con 14 punti di vantaggio su Fabio Quartararo (Yamaha), caduto rovinosamente a Phillip Island, e 27 su Aleix Espargaro (Aprilia), giunto solamente nono. In lizza per il mondiale resta anche Enea Bastianini, che però deve recuperare 42 punti sul connazionale. Quel che è certo è che domenica in Malesia - dove non si corre dal 2019 fatta eccezione per i test - potrebbe chiudersi il mondiale della classe MotoGP (così come quello della Moto2). Qui trovate tutte le combinazioni affinché Bagnaia si laurei campione del mondo già a Sepang, e cosa devono fare i suoi tre rivali per rimandare tutto a Valencia. Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel penultimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento asiatico sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su NOW, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 21 ottobre

03.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

03.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

04.50 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, NOW)

07.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

08.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

09.05 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, NOW)

Sabato 22 ottobre

03.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

03.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

04.50 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, NOW)

06.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 14.00)

07.30 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 14.00)

08.25 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, NOW)

09.05 - Qualifiche - MotoGP (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 14.00)

Domenica 23 ottobre

04.00 - Warm Up Moto3, Moto2 MotoGP (SKY, NOW)

06.00 - Gara Moto3 (SKY, NOW, differita TV8 alle 11.15)

07.20 - Gara Moto2 (SKY, NOW, differita TV8 alle 12.30)

09.00 - Gara MotoGP (SKY, NOW, differita TV8 alle 14.15)

La pista di Sepang ha una storia giovane. È stata una delle prime creazioni della penna di Hermann Tilke, l'architetto dei circuiti. Il suo debutto nel Motomondiale è avvenuto nel 1999 e da allora è stato appuntamento fisso, annullato una sola volta nel 2011, a causa del fatale incidente di Marco Simoncelli. Il tracciato è lungo 5,5 km e consta di 15 curve, 5 a sinistra e 10 a destra, per una carerggiata di 16 metri e due lunghi rettilinei da oltre 900 metri ciascuno. Saranno 20 i giri che impegneranno i centauri della classe regina, su questa lunga pista che ha mai visto solo negli ultimi anni i piloti girare sotto i 2 minuti in gara. Il record appartiene infatti a Valentino Rossi, che nel 2019 con la Yamaha lo stabilì in 1'59''661 mentre in qualifica Fabio Quartararo è sceso fino a 1'58''303 prendendosi la pole in quello stesso anno. Il più veloce su questo tracciato, ma nel lontano 2015, è stato Andrea Iannone, che con la sua Ducati ha toccato la velocità massima di 339,6 kmh.

Caldo e precipitazioni, il solito meteo di Sepang attende i piloti in uno dei weekend più complicati e decisivi dell'anno. Temporali sparsi previsti praticamente ogni giorno di tutta la settimana del GP, per sapere se pioverà durante la gara o le qualifiche, si fa prima a tirare i dadi. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 21 ottobre: temperature: max 31°, min 24°; temporali sparsi, precipitazioni 40%, umidità 75%, vento 6 km/h.

Sabato 22 ottobre: temperature: max 29°, min 24°; temporale, precipitazioni 60%, umidità 78%, vento 6 km/h.

Domenica 23 ottobre: temperature: max 30°, min 24°; temporali sparsi, precipitazioni 50%, umidità 77%, vento 8 km/h

Le previsioni saranno più accurate nei giorni immediatamente precedenti il weekend.

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/10/2022