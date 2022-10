MotoGP Malesia 2022, trionfo Bagnaia, il mondiale è a un passo! Bastianini secondo!

MISSIONE ANCORA APERTA! Francesco Bagnaia vince un Gran Premio della Malesia tesissimo e porta il vantaggio su Fabio Quartararo, fantastico terzo nonostante la mano infortunata, a 23 punti, quando manca una sola gara al termine. Il ducatista vede l'obiettivo vicino, anche se ha dovuto sudare per battere Enea Bastianini, che ha voluto far sentire a ''Pecco'' la sua presenza per tutti e venti i giri. Il torinese con una super partenza è balzato subito dalla nona alla seconda piazza, ritrovandosi poi al comando dopo la caduta di Martin. Da lì è iniziata una lunghissima guerra di nervi con Bastianini, a cui è stato anche mostrato un cartello dai box per fargli capire di non correre rischi inutili. Per Bagnaia è la settima vittoria della stagione, ma ancora non basta. Il titolo sarebbe potuto arrivare oggi se un generosissimo Marco Bezzecchi fosse riuscito a superare Quartararo, ma il rookie of the year ci è solo andato vicino, chiudendo quarto. Nella top ten finiscono anche Rins, Miller, Marquez, Binder, Zarco e un ottimo Morbidelli (nonostante i due long lap penalty), il quale però viene retrocesso dopo la gara in 11° piazza dietro ad Aleix Espargaro per un sorpasso irregolare sullo spagnolo, che da oggi è fuori dalla lotta iridata. Tutto rimandato a Valencia tranne la vittoria da parte del Ducati Lenovo Team del campionato del mondo riservato alle squadre.

FULMINE PECCO! Pronti, partenza, via! La gara più importante dell'anno inizia con ua partenza spettacolare di Bagnaia, che dalla nona posizione si ritrova in seconda alla prima staccata dietro al solo Jorge Martin! Dietro di lui Bastianini, Marquez e Morbidelli, con Fabio Quartararo anche lui partito benissimo e risalito dalla 12° alla sesta posizione. Resta invece intruppato a metà gruppo Aleix Espargaro, attorno alla decima posizione. Quartararo diventa subito 5° agevolato dal compagno di team Morbidelli, che perde la posizione anche su Joan Mir, e la gara può cominciare con un primo giro senza incidenti.

MARTIN VA! Sin dalle prime fasi Jorge Martin sembra avere il passo migliore e tenta la fuga, con Bagnaia che resta secondo perdendo qualche metro, braccato da Enea Bastianini. Si ritira, purtroppo, Luca Marini che torna ai box per un problema tecnico all'abbassatore anteriore. Tre Ducati davanti dunque, con Marquez subito in scia e Quartararo che cerca di non perdere il treno giusto. La top ten viene chiusa da Mir, Morbidelli, Rins, Binder e Bezzecchi. All'inizio del terzo giro molto bravo Franco Morbidelli che si riprende la posizione su Mir, trovandosi però nello scomodo ruolo di non poter attaccare il compagno Quartararo. Ma il francese sembra in buona forma, come anche le altre Yamaha su questa pista con anche Binder e Crutchlow in zona punti, e prova a rientrare su Marquez.

RIMONTA QUARTARARO, RESA ESPARGARO Dopo 5 giri Martin ha un vantaggio di circa un secondo sulla coppia Bagnaia-Bastianini, mentre Quartararo ha ormai ripreso Marquez, portandosi dietro Morbidelli, che deve però scontare il primo dei suoi due long lap penalty, rientrando in 10° posizione alle spalle di Binder. Mentre Marquez e Quartararo incrociano le traiettorie, Bezzecchi sale in ottava posizione, alle spalle di Mir e Rins. Quartararo, all'inizio del quinto giro passa Marquez e si mette in quarta piazza, con però già 2''5 da recuperare su Bastianini. Le cose più divertenti avvengono in questa fase alle spalle di Quartararo, con Marquez, Mir, Rins, Bezzecchi e Binder raccolti in un fazzoletto. Chi manca all'appello è Aleix Espargaro, 15°, che vede il sogno iridato sfumare rapidamente.

DISASTRO MARTIN! Colpo di scena all'inizio del settimo giro: Jorge Martin chiede troppo alla sua moto e per allungare su Bagnaia e Bastianini finisce rovinosamente nella ghiaia! Cambia dunque il leader della gara e Bagnaia diventa primo, con Bastianini però che sembra avere più passo! Dietro di loro Quartararo diventa terzo, mentre Marco Bezzecchi fa un giro straordinario passando in un solo giro le due Suzuki e la Honda di Marquez! La gara è ancora lunghissima, con la coppia Ducati davanti con 2''5-2''7 di vantaggio su Quartararo. Bezzecchi deve recuperare 1''6 su Quartararo, quando mancano ancora 13 giri al termine.

CHE BEZ! Il pilota più veloce in pista in questa fase centrale è Marco Bezzecchi, che prova a rimontare su Fabio Quartararo, mentre davanti Bagnaia e Bastianini proseguono con lo stesso vantaggio. Matematicamente parlando serve la tripletta alla Ducati per chiuderla in Malesia, e dunque è fondamentale il ruolo di Bezzecchi, il tutto a patto che Bagnaia resti davanti a Bastianini. Morbidelli, intanto, sconta il secondo long lap penalty e scivola ben oltre la top ten, in cui entrano Oliveira, nono, e Miller, decimo. Diventa prima di 1''2, poi di 1'' il divario tra Quartararo e Bezzecchi quando si sta percorrendo il decimo di venti giri del Gran Premio della Malesia.

Huge alarm bells for @FabioQ20 now! 🚨@Marco12_B is through to 4th! He's been quick all weekend and IF he gets ahead of Fabio, the title will go to Bagnaia! 🏆#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/iibDvoaFGR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2022

BASTIANINI AL COMANDO! Quando comincia l'11° giro, il vantaggio di Bagnaia e Bastianini su Quartararo è di circa 3'', mentre Bezzecchi è sempre a circa un secondo da Quartararo, con il riminese che guadagna sui rettilinei ma perde un po' sul misto. Bastianini a questo punto rompe gli indugi e passa davanti a Bagnaia con una super staccata, alla faccia dei giochi di squadra. In questo momento il torinese deve restare calmo e non perdere la testa. Cade nel frattempo Darryn Binder che saluta la gara. Bastianini sembra avere il passo per andarsene, mentre per Bagnaia è fondamentale non perdere il treno del suo futuro compagno di squadra. Bezzecchi, intanto, si fa più minaccioso negli scarichi del francese, portandosi a 6-7 decimi.

BAGARRE BESTIA-PECCO! 8 giri al termine con Bastianini e Bagnaia che restano davanti appaiati e Quartararo che rimonta fino a 2''3 sui due ducatisti. Bezzecchi, intanto, scende sotto al mezzo secondo di distacco dal francese e prova a mettergli pressione. Quinto è Rins che ha passato Marquez, mentre Mir è sceso in settima piazza. Binder, Miller e Zarco chiudono la top ten, con Espargaro tornato sulla soglia della top ten in 11° posizione e Oliveira, scivolato in 12°. Inizia il 14° giro con le due Ducati davanti e Quartararo a 2''1. Bezzecchi, però, è incollato al francese. Davanti Bastianini sembra non avere il ritmo per trainare Pecco, e sembra anzi fargli da tappo. Per cui il torinese torna davanti quando comincia il 15° giro!

QUARTARARO RIMONTA Ultimi cinque giri tesissimi. Bagnaia e Bastianini comandano con 1''7 di vantaggio su un Quartararo in rimonta e Bezzecchi che non sembra riuscire ad attaccare il francese, anzi, perde qualche metro dal campione del mondo. Nella top ten, intanto, Miller rimonta fino alla settima piazza, passando Binder e Mir che lo seguono ora in quest'ordine. Bagnaia e Bastianini lavorano a elastico, mentre Quartararo l'ha rotto il suo di elastico e stacca Bezzecchi, tornando a 1''5 dai due davanti, all'inizio del 17° giro. I tre davanti girano su un ritmo simile, con il francese più veloce di appena un paio di decimi, che tenta il tutto per tutto per rientrare sulla testa e tenere ancora aperto il mondiale.

QUARTARARO IS CATCHING! ⚠️



These are CHAMPION rides from both of them! Incredible. 👏#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/5MjZMOFj7W — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2022

TRIONFO BAGNAIA! Inizia il terz'ultimo giro con una situazione cristallizzata. Bagnaia con qualche metro di vantaggio su Bastianini e Quartararo staccato di 1''5. Joan Mir intanto cade e si ritira, facendo entrare Espargaro in top ten, mentre davanti Bezzecchi è scivolato a quasi 2'' dal terzo posto. Comincia il penultimo giro e Quartararo torna minaccioso a 1''2 dalle due Ducati davanti, ma nel corso del penultimo il divario torna a 1''7. Chi si avvicina, e molto, è Bastianini che minaccia nuovamente Bagnaia. Parte l'ultimo giro con il rosso pressato dal grigio che si prende anche dei rischi non richiesti. Passano le curve e si avvicina il traguardo, meno tre, meno due, ultima staccata e Bagnaia vince!!! Secondo Bastianini, poi Quartararo, che ora ha 23 punti di svantaggio! Il mondiale non è chiuso, ma socchiuso! Bezzecchi bravissimo, quarto, mentre la top ten è completata da Rins, Miller, Marquez, Binder, Zarco e Morbidelli.

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/10/2022