Moto2 Malesia 2022: Ogura che fai? Cade e butta il mondiale! Arbolino trionfa!

COLPO DI SCENA! Ahi Ahi Ai Ogura! Ma cosa fai? All'ultimo giro del Gran Premio della Malesia il pilota giapponese prova un attacco azzardato su Arbolino, allunga la traiettoria, e per chiudere la curva si stende, lasciando una meritatissima vittoria a Tony Arbolino. Il giapponese, che fino a quel momento stava mettendo un'ipoteca serissima sul titolo iridato approfittando delle difficoltà del rivale Augusto Fernandez (alla fine quarto), getta tutto al vento, e da un possibile +17,5 e un - già in tasca - +12,5, scivola a un perentorio - 9,5! Tutto rimandato a Valencia per il discorso iridato, mentre Arbolino e Dixon, due amici strettissimi di Fabio Quartararo che festeggia con loro nel parco chiuso, salgono sul podio. In mezzo a loro un super Alonso Lopez, che sale in settima posizione in classifica e supera Pedro Acosta (oggi caduto due volte) mettendosi in pole position per la conquista del titolo di rookie of the year. Negativa la giornata degli altri italiani, con l'unico altro a punti, Simone Dalla Porta, 12°, mentre cade ancora (ottavo ''zero'' per lui quest'anno) Celestino Vietti.

LA GARA Al via parte bene dalla seconda piazza Tony Arbolino che prende il comando del gruppo davanti ad Ai Ogura e si tiene lontano dai guai procurati da Alonso Lopez, terzo, che innesca la caduta di Chantra e Acosta. Perdono posizioni a causa dell'incidente anche Fernandez, sesto, e soprattutto Canet, che scivola aim argini della zona punti dove si trova anche uno spento Vietti, che cadrà e si ritirerà pochi giri più avanti. Nei primi giri Arbolino prova a fuggire su Ogura, Loprez, Gonzalez e Dixon e sembra riuscire ad allungare e al 7° giro riesce a portare il suo vantaggio sul giapponese oltre il secondo, ma è una breve parentesi perché il Ogura non molla. Chi non riesce a recuperare è invece Fernandez, intruppato in sesta posizione dietro a Dixon, mentre davanti a loro Gonzalez e Lopez si giocano la terza piazza. Nella seconda metà di gara calano le gomme sulla moto di Arbolino e Ogura gli si rifà sotto, quando mancano 7 giri al termine. Il sorpasso arriva all'inizio del 13° giro di 18 ed è perentorio, ma la giro seguente il numero 79 sbaglia e va lungo, rendendo la posizione all'italiano e con margine. Alle loro spalle Lopez torna terzo e stacca Gonzalez, mentre Fernandez innesca un duello rusticano con Dixon. Negli ultimi tre giri Ogura torna sotto ad Arbolino mentre la coppia Dixon-Fernandez passa Gonzalez. All'ultimo giro il colpo di scena: Ogura prova l'attacco su Arbolino, ma vuole troppo e stringe nulla, cadendo a poche curve dalla fine e gettando all'aria vittoria, secondo posto e, forse, la vittoria iridata. Sul podio salgono Lopez e Dixon, con Fernandez quarto ma di nuovo in testa al mondiale.

Classifica Mondiale Moto2 dopo il GP Malesia 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 251,5 2 Ai OGURA Kalex JPN 242 3 Aron CANET Kalex SPA 192 4 Celestino VIETTI Kalex ITA 165 5 Pedro ACOSTA Kalex SPA 152 6 Tony ARBOLINO Kalex ITA 150,5 7 Jake DIXON Kalex GBR 143,5 8 Alonso LOPEZ Boscoscuro SPA 135,5 9 Joe ROBERTS Kalex USA 130 10 Somkiat CHANTRA Kalex THA 128 11 Marcel SCHROTTER Kalex GER 107,5 12 Jorge NAVARRO Kalex SPA 83 13 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 80 14 Albert ARENAS Kalex SPA 76 15 Cameron BEAUBIER Kalex USA 64 16 Fermín ALDEGUER Boscoscuro SPA 61 17 Jeremy ALCOBA Kalex SPA 57 18 Sam LOWES Kalex GBR 55 19 Manuel GONZALEZ Kalex SPA 55 20 Filip SALAC Kalex CZE 37 21 Barry BALTUS Kalex BEL 30 22 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 15 23 Stefano MANZI Kalex ITA 9 24 Alessandro ZACCONE Kalex ITA 9 25 Keminth KUBO Kalex THA 7,5 26 Romano FENATI Boscoscuro ITA 7 27 Gabriel RODRIGO Kalex ARG 6 28 Sean Dylan KELLY Kalex USA 5,5 29 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 5 30 Taiga HADA Kalex JPN 2,5 31 Mattia PASINI Kalex ITA 1 32 Simone CORSI MV Agusta ITA 0 33 Senna AGIUS Kalex AUS 0 34 Niccolò ANTONELLI Kalex ITA 0 35 Zonta VAN DEN GOORBERGH Kalex OLA 0 36 Rory SKINNER Kalex GBR 0 37 Alex TOLEDO Kalex SPA 0 38 Piotr BIESIEKIRSKI Kalex POL 0 39 Azroy ANUAR Kalex MAS 0 40 Kasmayudin KASMA Kalex MAS 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/10/2022