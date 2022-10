Moto3 Malesia 2022: vince "nonno" McPhee! Sasaki completa la doppietta del team di Biaggi

LO SCOZZESE VOLANTE All'ultimo anno di Moto3 piazza la zampata uno dei veterani, John McPhee, alla quarta vittoria in Moto3 con questo emozionante Gran Premio della Malesia. Non c'è il solito gruppo selvaggio, ma un gruppetto ben disordinato a giocarsi la gara da cui è uscito a pochi giri dalla fine il campione del mondo Guevara. Al termine di un caotico ultimo giro lo scozzese riesce a entrare per primo all'ultima staccata, beffando il compagno del team Sterilgarda Husqvarna Max Racing, Ayumu Sasaki e l'iberico Sergio Garcia, che guadagna altri 6 punti a un generosissimo Dennis Foggia, sesto dietro anche a Masia e Moreira con l'unica Honda tra cinque moto della famiglia KTM. La cosa più sorprendente è che John McPhee scattava 22° ed è letteralmente venuto fuori dal nulla, per diventare il pilota più ''vecchio'' di sempre nella categoria, a 28 anni e spiccoli, battendo il precedente record di Efren Vazquez.

LA GARA Al via era scatta benissimo il neo campione del mondo Izan Guevara, che brucia il poleman Foggia mentre c'è subito un brivido per Migno che viene messo quasi a muro da un errore di Masia. Inizia la solita gara di gruppo che si sviuppa in Moto3 su piste come quella con rettilinei lunghi come Sepang mentre al giro 3 un secondo brivido percorre la schiena per la caduta in ''highside'' di Stefano Nepa, che viene fortunatamente sfilato da tutti senza problemi, anche se il pilota italiano sembra essersi seriamente infortunato a una caviglia (frattura della tibia sinistra per lui n.d.r.). Cadono anche Ogden e, soprattutto, Munoz e Suzuki, entrambi nelle primissime posizioni al momento del ritiro. Davanti resta un gruppetto compatto su cui Guevara torna sotto a metà gara dopo essersi un po' staccato. Tra i piloti italiani cade anche Alberto Surra, mentre Riccardo Rossi rimonta forte e torna nel gruppetto dei migliori primi quando mancano 5 giri al termine. A giocarsi la vittoria con lui sono Guevara, Garcia, Sasaki, Foggia, Masia, McPhee e Moreira, ma l'italiano cade subito e saluta i sogni di gloria. Rischia di cadere anche Guevara che tampona Sasaki e si ferma sul rettilineo, per cui davanti restano in sei. Nell'ultimo giro va in scena un duello caotico tra tutti e sei da cui alla fine spunta McPhee davanti a Sasaki e Garcia, per una doppietta del team Sterilgarda Max Racing di Biaggi! Solo sesto Dennis Foggia che attacca troppo presto e viene sverniciato in rettilineo dal gruppo selvaggio di KTM.

Ordine d'arrivo GP Malesia 2022 - Classe Moto3

A deserving winner triumphs in a last lap thriller! 🏁@johnmcp17 is the man in Sepang! 🥇#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/QRScqN7FHD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2022

Classifica Mondiale Moto3 dopo il GP Malesia 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Izan GUEVARA GasGas SPA 294 2 Sergio GARCIA GasGas SPA 241 3 Dennis FOGGIA Honda ITA 233 4 Ayumu SASAKI Husqvarna JPN 227 5 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 180 6 Jaume MASIA KTM SPA 177 7 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 128 8 Diogo MOREIRA Honda BRA 104 9 Andrea MIGNO Honda ITA 102 10 Daniel HOLGADO KTM SPA 97 11 John MCPHEE Husqvarna GBR 97 12 Riccardo ROSSI Honda ITA 87 13 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 87 14 Carlos TATAY CF Moto SPA 84 15 David MUNOZ KTM SPA 84 16 Xavier ARTIGAS CF Moto SPA 83 17 Ivan ORTOLA KTM SPA 69 18 Stefano NEPA KTM ITA 64 19 Kaito TOBA KTM JPN 63 20 Adrian FERNANDEZ KTM SPA 41 21 Joel KELSO KTM AUS 36 22 Elia BARTOLINI KTM ITA 27 23 Scott OGDEN Honda GBR 21 24 Matteo BERTELLE KTM ITA 16 25 Lorenzo FELLON Honda FRA 11 26 Mario AJI Honda INA 5 27 Taiyo FURUSATO Honda JPN 2 28 Alberto SURRA Honda ITA 0 29 Ana CARRASCO KTM SPA 0 30 David SALVADOR Husqvarna SPA 0 31 Syarifuddin AZMAN Honda MAS 0 32 Luca LUNETTA KTM ITA 0 33 Joshua WHATLEY Honda GBR 0 34 Gerard RIU MALE KTM SPA 0 35 Nicola Fabio CARRARO KTM ITA 0 36 Jose Antonio RUEDA Honda SPA 0 37 Marc GARCIA KTM SPA 0 38 Harrison VOIGHT Honda AUS 0 39 Alessandro MOROSI KTM ITA 0 40 Kanta HAMADA Honda JPN 0 41 Maria HERRERA KTM SPA 0 42 David ALONSO GasGas SPA 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/10/2022