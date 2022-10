MotoGP Malesia 2022, Bagnaia: sfortunata nera! Ma quella caduta a fine sessione...

BAGNAIA SFORTUNATO! Che sfortuna per Pecco! Non piove a Sepang a inizio della sessione di FP3 del Gran Premio della Malesia, per cui Francesco Bagnaia si mette subito al comando della classifica combinata nelle prime fasi della mattinata per prevenire ogni sorpresa con un precoce time attack. Nel finale, quando iniziano a cadere le prime gocce, torna in pista per un secondo time attack di sicurezza, ma cade mentre era in scia a Quartararo e stava facendo il giro più veloce per dispersione (3 decimi di vantaggio su Martin al Q2), e alla fine viene superato da un pilota di troppo, scivolando in 11° posizione! Entrano invece nella Q2 diretta i suoi rivali per il titolo, sia Fabio Quartararo, sia Aleix Espargaro, con il settimo e il nono tempo rispettivamente. Fuori anche Marc Marquez, che aveva battezzato come al solito la scia di Bagnaia, restando in 16° posizione. A mettere fuori Bagnaia allo scadere è Franco Morbidelli - compagno di squadra di Qurtararo - lo stesso pilota che poco prima della caduta aveva rovinato il suo primo time attack e quello di Marquez (e per questo probabilmente prenderà tre posizioni di penalità in griglia), che transita con lo stesso identico tempo al millesimo del torinese! Una beffa incredibile.

I DIECI DELLA Q2 E così per ''Pecco'' ci sono tutte le insidie della Q1, in cui dovrà mettersi dietro un sacco di piloti forti: Johann Zarco, Jack Miller, Brad Binder, Miguel Oliveira e Marc Marquez, per dirne qualcuno. Passano, invece, in Q2: il ducatista Jorge Martin con il tempo di 1:58.583, il migliore di tutti nel pomeriggio, che ha chiuso la sessione con circa due decimi di margine su un terzetto composto da Marco Bezzecchi (Ducati), Maverick Vinales (Aprilia) e Luca Marini (Ducati). Quinto a 3 decimi Joan Mir con la Suzuki, Enea Bastianini con la Ducati a quattro decimi, poi il già citato Quartararo. Seguono l'altra Suzuki di Alex Rins a mezzo secondo, Aleix Espargaro e l'uomo della discordia, Franco Morbidelli, molto più competitivo in questo weekend , che mette fuori Bagnaia per ''zero'' millesimi, con lo stesso identico tempo del ducatista! E nella MotoGP non vale come in Formula 1, che chi lo fa per prima sta davanti... L'appuntamente è per le 9 ora italiana con le qualifiche più importanti della stagione, con la pioggia che potrebbe arrivare a movimentare ancor di più la situazione.

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/10/2022