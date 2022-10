MotoGP Malesia 2022, Bagnaia ancora a terra, la pole è di Martin!

MALE, MA NON MALISSIMO Una giornata da dimenticare per ''Pecco'' Bagnaia, che ha dimostrato il potenziale per fare la pole (Martin permettendo) ma che è caduto nelle fasi più calde della giornata, sia nelle FP3 - dovendo passare per la Q1 - sia nelle qualifiche, dove ha ottenuto il suo miglior tempo con gomma usata e quando ha montato la gomma nuova si è steso dopo aver siglato un impressionante T1 con 175 millesimi di vantaggio nel primo settore sul primo tempo di Martin. L'unica buona notizia per Pecco è che i suoi rivali iridati sono tutti alle spalle: 9° Aleix Espargaro - caduto anch'esso, senza mai dare la sensazione di trovare il feeling con l'Aprilia questo weekend - e 12° Fabio Quartararo, anche lui in difficoltà e autore di una brutta chiusura all'anteriore nel corso del suo giro migliore, restando però in piedi.

SIDERALE MARTIN! La pole position del Gran Premio della Malesia è andata così a Jorge Martin, con il nuovo record della pista in 1:57.790, un tempo sulla carta raggiungibile solo da Bagnaia. Alle sue spalle, infatti, il buon Enea Bastianini - già quasi matematicamente fuori dai giochi iridati - si è fermato a 456 millesimi con la stessa moto, mentre Marc Marquez con la Honda ha preso 664 millesimi dal connazionale. In seconda fila troviamo entrambi gli alfieri del team Ducati Mooney VR46, con Marco Bezzecchi quarto e Luca Marini sesto che hanno messo a sandwich la Suzuki di Alex Rins. Buona prestazione anche per Franco Morbidelli, settimo e migliore delle Yamaha, ma la sua gara sarà rovinata da due long lap penalty che dovrà scontare per aver ostacolato (involontariamente) Bagnaia e Marquez nelle FP3. Con l'italiano scatteranno in terza fila anche Maverick Vinales (Aprilia) e il già citato Bagnaia. Quarta fila, infine, per Espargarò e Quartararo, con in mezzo la Suzuki di Joan Mir.

MILLER, CHE BOTTA! La Q1 è stato in monologo di ''Pecco'' Bagnaia, che nonostante fosse seguito da 6-7 piloti, se li è scrollati tutti di dosso durante il primo giro e ha piazzato un 58'6 nel secondo che lo ha portato in carrozza nella Q2, persa stamattina per ''zero'' millesimi. Con lui avanza un Marc Marquez che, per una volta costretto a fare tutto da solo dalla velocità di Bagnaia e dagli errori di Miller (prima lungo, poi caduto rovinosamente) ha preso solo 2 decimi dall'italiano. Fuori dalla Q2, e dunque in quinta fila, Brad Binder (KTM), Jack Miller (Ducati) e Cal Crutchlow (Yamaha). Sesta fila per Fabio Di Giannantonio (Ducati), per un Johann Zarco in evidente difficoltà e per Miguel Oliveira (KTM). Settima fila con la KTM di Gardner e le Honda di Pol Espargaro (penalizzato di tre posizioni rispetto al 17° tempo finale) e di Alex Marquez, caduto nel corso della Q1. Ultima fila, infine, per Raul Fernandez, Tetsuta Nagashima e Darryn Binder, anch'esso finito a terra.

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/10/2022