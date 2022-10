MotoGP Australia 2022, FP3: Marquez detta legge! In Q2 tutti i big tranne Bastianini

E ALLA FINE ARRIVA MARQUEZ Il braccio non tornerà mai quello di prima, ma anche con il nuovo assetto in sella Marc Marquez può fare la differenza e lo dimostra nelle FP3 del Gran Premio d'Australia, dove con la sua Honda strappa il miglior tempo della classifica combinata e si qualifica in carrozza per la Q2. Alle spalle del campionissimo spagnolo si piazza un sorprendente Luca Marini, nascosto sia nelle FP1, sia nelle FP2, e balzato nelle parti vertiginose della classifica con la sua Ducati grazie a un super-giro nel finale, che lo lascia a 130 millesimi dal 1:28.462 siglato da Marquez. Terzo tempo per Jorge Martin con la Ducati del team Pramac, davanti al primo dei protagonisti del mondiale: Aleix Espargaro, quinto con l'Aprilia e capace di sopravanzare Marco Bezzecchi (che piazza anche la seconda Ducati griffata VR46 in top 5), il padrone di casa Jack Miller e un sorprendente Alex Marquez con la Honda.

FABIO E PECCO, Q2 PER UN PELO Dopo due sessioni di prove libere in cui Johann Zarco aveva messo dietro tutti, il pilota francese della Ducati è rimasto fuori dalla Q2, scalzato dal suo connazionale Fabio Quartararo, che per un pelo ha arpionato a tempo scaduto la decima, salvifica, posizione che lo qualifica alla Q2 diretta e gli evita le forche caudine della Q1. Anche Francesco Bagnaia è qualificato per la Q2 con l'ottavo tempo, a 3 decimi da Marquez e con uno di ventaggio sul rivale diretto, ma entrambi hanno mostrato di non essere al 100% a posto. Il francese ha sbagliato diversi giri prima di trovare quello giusto, mentre Pecco non ha mai dato la sensazione di poter graffiare come su altre piste. Assieme a loro avanza alla Q2 con il nono tempo anche la seconda Aprilia, quella di Maverick Vinales. I primi dieci sono raccolti in meno di 4 decimi, poi, alle spalle di Zarco, saranno nella Q1 Joan Mir (Suzuki), Cal Crutchlow (Yamaha) ed Enea Bastianini (Ducati), tutti scivolati dalla top ten nelle fasi finali. In difficoltà le KTM (16° Oliveira, 20° Binder) e gli altri due italiani, Di Giannantonio (18°) e Morbidelli (21°).

🤯 @FabioQ20 JUST makes it into a #MotoGP Q2 place!



A huge sigh of relief for the world champ! 😮#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/okc3j4VhyZ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 14, 2022

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/10/2022