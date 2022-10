MotoGP Australia 2022, Nelle FP1 Zarco e Miller dettano legge. Attardati Bagnaia e Quartararo

DOPPIETTA DUCATI Nella notte italiana è scattato il weekend del Gran Premio d'Australia, terz'ultimo appuntamento iridato del mondiale 2022, con Johanna Zarco che con la sua Ducati è stato il più bravo di tutti a dribblare ogni avversità, siglando il miglior tempo della sessione inaugurale di Phillip Island. Il pilota francese ha preceduto il padrone di casa Jack Miller, che con la sua stessa moto ha incassato meno di un decimo tra i saliscendi della tortuosa pista di Melbourne. Terzo, a sorpresa, Alex Marquez che con la Honda ha firmato la terza prestazione, sui tempi di Miller. Bene anche altri due spagnoli: Alex Rins su Suzuki e, soprattutto, Aleix Espargaro, che con la sua Aprilia è sembrato il più pimpante tra i tre piloti che fino a qui si sono giocati il mondiale, e che si è reso protagonista anche di un episodio a dir poco originale, evitando per pochi centimetri l'impatto con un canguro! Tornando al mondiale, si diceva ''fino a qui'' perché non sono ancora fuori dai giochi per l'iride né Miller - come già detto, secondo - né Enea Bastianini, sesto stanotte a 4 decimi dal collega di moto.

BIG IN DIFFICOLTA E mentre Marc Marquez, munito di nuove ali di ispirazione Ducati sia all'avantreno che sul codone della sua Honda, Francesco Bagnaia ha firmato l'ottavo tempo, prendendo 7 decimi da Zarco e 6 dal compagno di box Miller, sotto gli occhi attenti del suo coach d'eccezione Casey Stoner. Chiudono la top ten altre due moto di Borgo Panigale, quelle di Fabio Di Giannantonio e di Marco Bezzecchi. Si è visto parecchio in vetta Fabio Quartararo con la Yamaha nel corso della sessione, che ha poi concluso in dodicesima piazza a 8 decimi dal primo posto, preceduto da Pol Espargaro con la Honda, e davanti ad altri tre spagnoli: Jorge Martin (Ducati), Maverick Vinales (Aprilia) e il rientrante Joan Mir (Suzuki). Gli altri italiani sono 19° Franco Morbidelli con la Yamaha e 22° Luca Marini con la Ducati, in controtendenza con le ultime uscite.

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/10/2022