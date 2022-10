MotoGP Australia 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP torna in Oceania dopo tre anni per il Gran Premio d'Australia: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Phillip Island

GP D'AUSTRALIA IN TV A tre gare dalla fine il mondiale della classe MotoGP è più aperto che mai! A contenderselo sono principalmente tre piloti, ma occhio all'inserimento di altri due che stanno spingendo da dietro. In ordine di classifica: Fabio Quartararo con la Yamaha dovrà cercare di arrestare la super rimonta di Francesco Bagnaia, che con la sua Ducati è rientrato da -90 a -2 punti! Aleix Espargaro con l'Aprilia è il proverbiale terzo incomodo, a 20 punti dalla vetta, mentre qualche chance se la vogliono giocare anche i ducatisti Enea Bastianini e Jack Miller, rispettivamente a -39 e -40 dal francese. I riflettori di Phillip Island, che torna a ospitare una gara del mondiale a tre anni dall'ultima volta, saranno puntati tutti su di loro. Tre anni fa a vincere fu Marc Marquez, che qui si presenta in ascesa e sarà un fattore nelle ultime tre gare del mondiale, alle sue spalle giunsero Cal Crutchlow e Jack Miller, che batté allo sprint per il terzo posto del podio proprio Pecco Bagnaia, mentre Quartararo cadde al via, Espargaro fu 10° e Bastianini correva in Moto2, giungendo solo 17°.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel diciottesimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento australe sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su NOW, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8.

MotoGP Australia 2019, Phillip Island: Andrea Dovizioso (Ducati)

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 14 ottobre

00.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

00.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, NOW)

01.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

04.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

05.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, NOW)

06.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

Sabato 15 ottobre

00.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

00.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, NOW)

01.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

03.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 14.00)

04.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, NOW)

05.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 14.00)

06.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 14.00)

Domenica 16 ottobre

00.00 - Warm Up Moto3, Moto2 MotoGP (SKY, NOW)

02.00 - Gara Moto3 (SKY, NOW, differita TV8 alle 11.05)

03.20 - Gara Moto2 (SKY, NOW, differita TV8 alle 12.25)

05.00 - Gara MotoGP (SKY, NOW, differita TV8 alle 14.15)

MotoGP Australia 2018, Phillip Island: Marc Marquez (Honda)

Il Phillip Island Circuit, sorto sull'omonima isola a una manciata di chilometri da Melbourne, è la casa del motociclismo australiano. La piccola isoletta ha ospitato la prima gara a due nel lontano 1931 (a quattro ruote addirittura negli anni '20), ma un tracciato permanente fu costruito solo nel 1956. Il circuito cadde in rovina negli anni '70, fino a quando non fu acquistato nel 1985 e sottoposto a un restyling che lo renderà la pista oggi amata da tutti i piloti del mondo. La MotoGP vi ha corso due anni nel 1989 e 1990 prima di tornarvi in pianta stabile dal 1997 in poi, con l'unica pausa a causa della pandemia nel 2020 e 2021. La pista è lunga 4,4 km e presenta 12 curve, 7 a sinistra e 5 a destra. Il rettilineo più lungo è di 900 metri per una carreggiata di 13 metri. Il record sul giro in gara appartiene a Marc Marquez in 1'28.108, stabilito con la sua Honda nel lontano 2013! Nella stessa occasione, Jorge Lorenzo su Yamaha siglò il record assoluto del tracciato in qualifica con il tempo di 1'27.899. Anche per il record di velocità occorre tornare indietro nel tempo, ma fino al 2015, con Andrea Dovizioso che ha toccato i 348.0 km/h con la sua Ducati.

Temperature ancora invernali accoglieranno la MotoGP al ritorno in Australia. Sull'isola di Phillip Island previsti, infatti, 15° di massima per tutto il weekend e 11° di minima. Venerdì potrebbe esserci anche pioggia e forte vento, mentre nel rest odel weekend il sole dovrebbe trovare qualche spiraglio. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 14 ottobre: temperature: max 15°, min 11°; pioggia, precipitazioni 70%, umidità 74%, vento 35 km/h.

Sabato 15 ottobre: temperature: max 15°, min 11°; per lo più nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 69%, vento 23 km/h.

Domenica 16 ottobre: temperature: max 15°, min 11°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 71%, vento 16 km/h

Le previsioni saranno più accurate nei giorni immediatamente precedenti il weekend.

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/10/2022