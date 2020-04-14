Motomondiale, albo d'oro Gran Premio d'Australia

GRAN PREMIO D'AUSTRALIA Due sole sono le piste che hanno ospitato dal 1989 a oggi il Gran Premio d'Australia, appuntamento fisso della storia recente del Motomondiale. Phillip Island, lo spettacolare autodromo che si tuffa sull'oceano, è stata sede inaugurale e per le prime due edizioni, prima che l'evento si spostasse all'Eastern Creek Raceway, nei pressi di Sydney. Dal 1997 a oggi invece, la sede fissa è tornata a essere Phillip Island, a una manciata di chilometri da Melbourne. Ciò che è mutata a più riprese nel tempo è stata la collocazione in calendario dell'evento australiano, talvolta all'inizio della, talvolta verso la fine.

Anno Circuito Pilota Naz. 2002 Phililp Island Valentino Rossi (Honda) ITA 2003 Phililp Island Valentino Rossi (Honda) ITA 2004 Phililp Island Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2005 Phililp Island Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2006 Phililp Island Marco Melandri (Honda) ITA 2007 Phililp Island Casey Stoner (Ducati) AUS 2008 Phililp Island Casey Stoner (Ducati) AUS 2009 Phililp Island Casey Stoner (Ducati) AUS 2010 Phililp Island Casey Stoner (Ducati) AUS 2011 Phililp Island Casey Stoner (Honda) AUS 2012 Phililp Island Casey Stoner (Honda) AUS 2013 Phililp Island Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2014 Phililp Island Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2015 Phililp Island Marc Márquez (Honda) SPA 2016 Phililp Island Cal Crutchlow (Honda) GBR 2017 Phililp Island Marc Márquez (Honda) SPA 2018 Phililp Island Maverick Viñales (Yamaha) SPA 2019 Phililp Island Marc Márquez (Honda) SPA 2022 Phililp Island Alex Rins (Suzuki) SPA 2023 Phililp Island Johann Zarco (Ducati) FRA 2024 Phililp Island Marc Marquez (Ducati) SPA 2025 Phililp Island Raul Fernandez (Aprilia) SPA 2026 Phillip Island Gara cancellata

Anno Circuito Pilota Naz. 2010 Phililp Island Alex De Angelis (MotoBi) RSM 2011 Phililp Island Alex De Angelis (MotoBi) RSM 2012 Phililp Island Pol Espargaró (Kalex) SPA 2013 Phililp Island Pol Espargaró (Kalex) SPA 2014 Phililp Island Maverick Viñales (Kalex) SPA 2015 Phililp Island Álex Rins (Kalex) SPA 2016 Phililp Island Thomas Lüthi (Kalex) SVI 2017 Phililp Island Miguel Oliveira (KTM) POR 2018 Phililp Island Brad Binder (KTM) SAF 2019 Phililp Island Brad Binder (KTM) SAF 2022 Phililp Island Alonso Lopez (Boscoscuro) SPA 2023 Phililp Island Tony Arbolino (Kalex) ITA 2024 Phililp Island Fermin Aldeguer (Boscoscuro) SPA 2025 Phililp Island Senna Agius (Kalex) AUS 2026 Phililp Island Gara cancellata

Anno Circuito Pilota Naz. 2012 Phililp Island Sandro Cortese (KTM) GER 2013 Phililp Island Álex Rins (KTM) SPA 2014 Phililp Island Jack Miller (KTM) AUS 2015 Phililp Island Miguel Oliveira (KTM) POR 2016 Phililp Island Brad Binder (KTM) SAF 2017 Phililp Island Joan Mir (Honda) SPA 2018 Phililp Island Albert Arenas (KTM) SPA 2019 Phililp Island Lorenzo Dalla Porta (Honda) ITA 2022 Phililp Island Izan Guevara (GasGas) SPA 2023 Phililp Island Deniz Oncu (KTM) TUR 2024 Phililp Island David Alonso (CFMoto) COL 2025 Phililp Island José Antonio Rueda (KTM) SPA 2026 Phillip Island Gara cancellata

Anno Circuito Pilota Naz. 1989 Phillip Island Wayne Gardner (Honda) AUS 1990 Phillip Island Wayne Gardner (Honda) AUS 1991 Eastern Creek Wayne Rainey (Yamaha) USA 1992 Eastern Creek Michael Doohan (Honda) AUS 1993 Eastern Creek Kevin Schwantz (Suzuki) USA 1994 Eastern Creek John Kocinski (Cagiva) USA 1995 Eastern Creek Michael Doohan (Honda) AUS 1996 Eastern Creek Loris Capirossi (Yamaha) ITA 1997 Phillip Island Àlex Crivillé (Honda) SPA 1998 Phillip Island Michael Doohan (Honda) AUS 1999 Phillip Island Tadayuki Okada (Honda) JPN 2000 Phillip Island Max Biaggi (Yamaha) ITA 2001 Phillip Island Valentino Rossi (Honda) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 1989 Phillip Island Sito Pons (Honda) SPA 1990 Phillip Island John Kocinski (Yamaha) USA 1991 Eastern Creek Luca Cadalora (Honda) ITA 1992 Eastern Creek Luca Cadalora (Honda) ITA 1993 Eastern Creek Tetsuya Harada (Yamaha) JPN 1994 Eastern Creek Max Biaggi (Aprilia) ITA 1995 Eastern Creek Ralf Waldmann (Honda) GER 1996 Eastern Creek Max Biaggi (Aprilia) ITA 1997 Phillip Island Ralf Waldmann (Honda) GER 1998 Phillip Island Valentino Rossi (Aprilia) ITA 1999 Phillip Island Valentino Rossi (Aprilia) ITA 2000 Phillip Island Olivier Jacque (Yamaha) FRA 2001 Phillip Island Daijirō Katō (Honda) JPN 2002 Phillip Island Marco Melandri (Aprilia) ITA 2003 Phillip Island Roberto Rolfo (Honda) ITA 2004 Phillip Island Sebastián Porto (Aprilia) ARG 2005 Phillip Island Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2006 Phillip Island Jorge Lorenzo (Aprilia) SPA 2007 Phillip Island Jorge Lorenzo (Aprilia) SPA 2008 Phillip Island Marco Simoncelli (Gilera) ITA 2009 Phillip Island Marco Simoncelli (Gilera) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 1989 Phillip Island Àlex Crivillé (JJ-Cobas) SPA 1990 Phillip Island Loris Capirossi (Honda) ITA 1991 Eastern Creek Loris Capirossi (Honda) ITA 1992 Eastern Creek Ralf Waldmann (Honda) GER 1993 Eastern Creek Dirk Raudies (Honda) GER 1994 Eastern Creek Kazuto Sakata (Aprilia) JPN 1995 Eastern Creek Haruchika Aoki (Honda) JPN 1996 Eastern Creek Garry McCoy (Aprilia) AUS 1997 Phillip Island Noboru Ueda (Honda) JPN 1998 Phillip Island Masao Azuma (Honda) JPN 1999 Phillip Island Marco Melandri (Honda) ITA 2000 Phillip Island Masao Azuma (Honda) JPN 2001 Phillip Island Youichi Ui (Derbi) JPN 2002 Phillip Island Manuel Poggiali (Gilera) RSM 2003 Phillip Island Andrea Ballerini (Honda) ITA 2004 Phillip Island Andrea Dovizioso (Honda) ITA 2005 Phillip Island Thomas Lüthi (Honda) SVI 2006 Phillip Island Álvaro Bautista (Aprilia) SPA 2007 Phillip Island Lukáš Pešek (Derbi) CZE 2008 Phillip Island Mike Di Meglio (Derbi) FRA 2009 Phillip Island Julián Simón (Aprilia) SPA 2010 Phillip Island Marc Márquez (Derbi) SPA 2011 Phillip Island Sandro Cortese (Aprilia) GER

Pos. Pilota Naz. Vittorie MGP 500 M2 250 M3 125 1 Valentino Rossi ITA 8 5 1 2 2 Casey Stoner AUS 6 6 3 Marc Márquez SPA 5 4 1 4 Jorge Lorenzo SPA 3 1 2 5 Álex Rins SPA 3 1 1 1 6 Marco Melandri ITA 3 1 1 1 7 Michael Doohan AUS 3 3 8 Loris Capirossi ITA 3 1 2 9 Max BiaggI ITA 3 1 2 10 Brad Binder SAF 3 2 1 11 Ralf Waldmann GER 3 2 1 12 Maverick Viñales SPA 2 1 1 13 Wayne Gardner AUS 2 2 14 Àlex Crivillé SPA 2 1 1 15 John Kocinski USA 2 1 1 16 Alex De Angelis RSM 2 2 Pol Espargaró SPA 2 2 18 Miguel Oliveira POR 2 1 1 19 Thomas Lüthi SVI 2 1 1 20 Luca Cadalora ITA 2 2 Marco Simoncelli ITA 2 2 22 Sandro Cortese GER 2 1 1 23 Masao Azuma JPN 2 2 24 Cal Crutchlow GBR 1 1 Johann Zarco FRA 1 1 Raul Fernandez SPA 1 1 27 Kevin Schwantz USA 1 1 Tadayuki Okada JPN 1 1 Wayne Rainey USA 1 1 30 Alonso Lopez SPA 1 1 Tony Arbolino ITA 1 1 Fermin Aldeguer SPA 1 1 Senna Agius AUS 1 1 34 Daijirō Katō JPN 1 1 Daniel Pedrosa SPA 1 1 Olivier Jacque FRA 1 1 Roberto Rolfo ITA 1 1 Sebastián Porto ARG 1 1 Sito Pons SPA 1 1 Tetsuya Harada JPN 1 1 41 Albert Arenas SPA 1 1 Jack Miller AUS 1 1 Joan Mir SPA 1 1 Lorenzo Dalla Porta ITA 1 1 Izan Guevara SPA 1 1 Deniz Oncu TUR 1 1 David Alonso COL 1 1 José Antonio Rueda SPA 1 1 49 Álvaro Bautista SPA 1 1 Andrea Ballerini ITA 1 1 Andrea Dovizioso ITA 1 1 Dirk Raudies GER 1 1 Garry McCoy AUS 1 1 Haruchika Aoki JPN 1 1 Julián Simón SPA 1 1 Kazuto Sakata JPN 1 1 Lukáš Pešek CZE 1 1 Manuel Poggiali RSM 1 1 Mike Di Meglio FRA 1 1 Noboru Ueda JPN 1 1 Youichi Ui JPN 1 1

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