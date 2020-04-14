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Motomondiale, albo d'oro Gran Premio d'Australia

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4 ore fa - L'albo d'oro del GP d'Australia, tutte le classi del Motomondiale

L'albo d'oro del Gran Premio d'Australia di tutte le classi del Motomondiale: MotoGP, Moto2, Moto3, 500, 250, 125
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GRAN PREMIO D'AUSTRALIA Due sole sono le piste che hanno ospitato dal 1989 a oggi il Gran Premio d'Australia, appuntamento fisso della storia recente del Motomondiale. Phillip Island, lo spettacolare autodromo che si tuffa sull'oceano, è stata sede inaugurale e per le prime due edizioni, prima che l'evento si spostasse all'Eastern Creek Raceway, nei pressi di Sydney. Dal 1997 a oggi invece, la sede fissa è tornata a essere Phillip Island, a una manciata di chilometri da Melbourne. Ciò che è mutata a più riprese nel tempo è stata la collocazione in calendario dell'evento australiano, talvolta all'inizio della, talvolta verso la fine.

ALBO D'ORO GP D'AUSTRALIA, CLASSE MOTOGP

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2002Phililp IslandValentino Rossi (Honda)ITA
2003Phililp IslandValentino Rossi (Honda)ITA
2004Phililp IslandValentino Rossi (Yamaha)ITA
2005Phililp IslandValentino Rossi (Yamaha)ITA
2006Phililp IslandMarco Melandri (Honda)ITA
2007Phililp IslandCasey Stoner (Ducati)AUS
2008Phililp IslandCasey Stoner (Ducati)AUS
2009Phililp IslandCasey Stoner (Ducati)AUS
2010Phililp IslandCasey Stoner (Ducati)AUS
2011Phililp IslandCasey Stoner (Honda)AUS
2012Phililp IslandCasey Stoner (Honda)AUS
2013Phililp IslandJorge Lorenzo (Yamaha)SPA
2014Phililp IslandValentino Rossi (Yamaha)ITA
2015Phililp IslandMarc Márquez (Honda)SPA
2016Phililp IslandCal Crutchlow (Honda)GBR
2017Phililp IslandMarc Márquez (Honda)SPA
2018Phililp IslandMaverick Viñales (Yamaha)SPA
2019Phililp IslandMarc Márquez (Honda)SPA
2022Phililp IslandAlex Rins (Suzuki)SPA
2023Phililp IslandJohann Zarco (Ducati)FRA
2024Phililp IslandMarc Marquez (Ducati)SPA
2025Phililp IslandRaul Fernandez (Aprilia)SPA
2026Phillip IslandGara cancellata  

ALBO D'ORO GP D'AUSTRALIA, CLASSE MOTO2

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2010Phililp IslandAlex De Angelis (MotoBi)RSM
2011Phililp IslandAlex De Angelis (MotoBi)RSM
2012Phililp IslandPol Espargaró (Kalex)SPA
2013Phililp IslandPol Espargaró (Kalex)SPA
2014Phililp IslandMaverick Viñales (Kalex)SPA
2015Phililp IslandÁlex Rins (Kalex)SPA
2016Phililp IslandThomas Lüthi (Kalex)SVI
2017Phililp IslandMiguel Oliveira (KTM)POR
2018Phililp IslandBrad Binder (KTM)SAF
2019Phililp IslandBrad Binder (KTM)SAF
2022Phililp IslandAlonso Lopez (Boscoscuro)SPA
2023Phililp IslandTony Arbolino (Kalex)ITA
2024Phililp IslandFermin Aldeguer (Boscoscuro)SPA
2025Phililp IslandSenna Agius (Kalex)AUS
2026Phililp IslandGara cancellata  

ALBO D'ORO GP D'AUSTRALIA, CLASSE MOTO3

AnnoCircuitoPilotaNaz.
2012Phililp IslandSandro Cortese (KTM)GER
2013Phililp IslandÁlex Rins (KTM)SPA
2014Phililp IslandJack Miller (KTM)AUS
2015Phililp IslandMiguel Oliveira (KTM)POR
2016Phililp IslandBrad Binder (KTM)SAF
2017Phililp IslandJoan Mir (Honda)SPA
2018Phililp IslandAlbert Arenas (KTM)SPA
2019Phililp IslandLorenzo Dalla Porta (Honda)ITA
2022Phililp IslandIzan Guevara (GasGas)SPA
2023Phililp IslandDeniz Oncu (KTM)TUR
2024Phililp IslandDavid Alonso (CFMoto)COL
2025Phililp IslandJosé Antonio Rueda (KTM)SPA
2026Phillip IslandGara cancellata  

ALBO D'ORO GP D'AUSTRALIA, CLASSE 500

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1989Phillip IslandWayne Gardner (Honda)AUS
1990Phillip IslandWayne Gardner (Honda)AUS
1991Eastern CreekWayne Rainey (Yamaha)USA
1992Eastern CreekMichael Doohan (Honda)AUS
1993Eastern CreekKevin Schwantz (Suzuki)USA
1994Eastern CreekJohn Kocinski (Cagiva)USA
1995Eastern CreekMichael Doohan (Honda)AUS
1996Eastern CreekLoris Capirossi (Yamaha)ITA
1997Phillip IslandÀlex Crivillé (Honda)SPA
1998Phillip IslandMichael Doohan (Honda)AUS
1999Phillip IslandTadayuki Okada (Honda)JPN
2000Phillip IslandMax Biaggi (Yamaha)ITA
2001Phillip IslandValentino Rossi (Honda)ITA

ALBO D'ORO GP D'AUSTRALIA, CLASSE 250

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1989Phillip IslandSito Pons (Honda)SPA
1990Phillip IslandJohn Kocinski (Yamaha)USA
1991Eastern CreekLuca Cadalora (Honda)ITA
1992Eastern CreekLuca Cadalora (Honda)ITA
1993Eastern CreekTetsuya Harada (Yamaha)JPN
1994Eastern CreekMax Biaggi (Aprilia)ITA
1995Eastern CreekRalf Waldmann (Honda)GER
1996Eastern CreekMax Biaggi (Aprilia)ITA
1997Phillip IslandRalf Waldmann (Honda)GER
1998Phillip IslandValentino Rossi (Aprilia)ITA
1999Phillip IslandValentino Rossi (Aprilia)ITA
2000Phillip IslandOlivier Jacque (Yamaha)FRA
2001Phillip IslandDaijirō Katō (Honda)JPN
2002Phillip IslandMarco Melandri (Aprilia)ITA
2003Phillip IslandRoberto Rolfo (Honda)ITA
2004Phillip IslandSebastián Porto (Aprilia)ARG
2005Phillip IslandDaniel Pedrosa (Honda)SPA
2006Phillip IslandJorge Lorenzo (Aprilia)SPA
2007Phillip IslandJorge Lorenzo (Aprilia)SPA
2008Phillip IslandMarco Simoncelli (Gilera)ITA
2009Phillip IslandMarco Simoncelli (Gilera)ITA

ALBO D'ORO GP D'AUSTRALIA, CLASSE 125

AnnoCircuitoPilotaNaz.
1989Phillip IslandÀlex Crivillé (JJ-Cobas)SPA
1990Phillip IslandLoris Capirossi (Honda)ITA
1991Eastern CreekLoris Capirossi (Honda)ITA
1992Eastern CreekRalf Waldmann (Honda)GER
1993Eastern CreekDirk Raudies (Honda)GER
1994Eastern CreekKazuto Sakata (Aprilia)JPN
1995Eastern CreekHaruchika Aoki (Honda)JPN
1996Eastern CreekGarry McCoy (Aprilia)AUS
1997Phillip IslandNoboru Ueda (Honda)JPN
1998Phillip IslandMasao Azuma (Honda)JPN
1999Phillip IslandMarco Melandri (Honda)ITA
2000Phillip IslandMasao Azuma (Honda)JPN
2001Phillip IslandYouichi Ui (Derbi)JPN
2002Phillip IslandManuel Poggiali (Gilera)RSM
2003Phillip IslandAndrea Ballerini (Honda)ITA
2004Phillip IslandAndrea Dovizioso (Honda)ITA
2005Phillip IslandThomas Lüthi (Honda)SVI
2006Phillip IslandÁlvaro Bautista (Aprilia)SPA
2007Phillip IslandLukáš Pešek (Derbi)CZE
2008Phillip IslandMike Di Meglio (Derbi)FRA
2009Phillip IslandJulián Simón (Aprilia)SPA
2010Phillip IslandMarc Márquez (Derbi)SPA
2011Phillip IslandSandro Cortese (Aprilia)GER

VINCITORI GP D'AUSTRALIA, PILOTI

Pos.PilotaNaz.VittorieMGP500M2250M3125
1Valentino RossiITA851   2    
2Casey StonerAUS66          
3Marc MárquezSPA54         1
4Jorge LorenzoSPA31     2    
5Álex RinsSPA31   1   1  
6Marco MelandriITA31     1   1
7Michael DoohanAUS3   3        
8Loris CapirossiITA3   1       2
9Max BiaggIITA3   1   2    
10Brad BinderSAF3     2   1  
11Ralf WaldmannGER3       2   1
12Maverick ViñalesSPA21   1      
13Wayne GardnerAUS2   2        
14Àlex CrivilléSPA2   1       1
15John KocinskiUSA2   1   1    
16Alex De AngelisRSM2     2      
  Pol EspargaróSPA2     2      
18Miguel OliveiraPOR2     1   1  
19Thomas LüthiSVI2     1     1
20Luca CadaloraITA2       2    
  Marco SimoncelliITA2       2    
22Sandro CorteseGER2         11
23Masao AzumaJPN2           2
24Cal CrutchlowGBR11          
  Johann ZarcoFRA11          
  Raul FernandezSPA11          
27Kevin SchwantzUSA1   1        
  Tadayuki OkadaJPN1   1        
  Wayne RaineyUSA1   1        
30Alonso LopezSPA1     1      
  Tony ArbolinoITA1     1      
  Fermin AldeguerSPA1     1      
  Senna AgiusAUS1     1      
34Daijirō KatōJPN1       1    
  Daniel PedrosaSPA1       1    
  Olivier JacqueFRA1       1    
  Roberto RolfoITA1       1    
  Sebastián PortoARG1       1    
  Sito PonsSPA1       1    
  Tetsuya HaradaJPN1       1    
41Albert ArenasSPA1         1  
  Jack MillerAUS1         1  
  Joan MirSPA1         1  
  Lorenzo Dalla PortaITA1         1  
  Izan GuevaraSPA1         1  
  Deniz OncuTUR1         1  
  David AlonsoCOL1         1  
  José Antonio RuedaSPA1         1  
49Álvaro BautistaSPA1           1
  Andrea BalleriniITA1           1
  Andrea DoviziosoITA1           1
  Dirk RaudiesGER1           1
  Garry McCoyAUS1           1
  Haruchika AokiJPN1           1
  Julián SimónSPA1           1
  Kazuto SakataJPN1           1
  Lukáš PešekCZE1           1
  Manuel PoggialiRSM1           1
  Mike Di MeglioFRA1           1
  Noboru UedaJPN1           1
  Youichi UiJPN1           1
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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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