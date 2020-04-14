Motomondiale, albo d'oro Gran Premio d'Australia

L'albo d'oro del Gran Premio d'Australia di tutte le classi del Motomondiale: MotoGP, Moto2, Moto3, 500, 250, 125
GRAN PREMIO D'AUSTRALIA Due sole sono le piste che hanno ospitato dal 1989 a oggi il Gran Premio d'Australia, appuntamento fisso della storia recente del Motomondiale. Phillip Island, lo spettacolare autodromo che si tuffa sull'oceano, è stata sede inaugurale e per le prime due edizioni, prima che l'evento si spostasse all'Eastern Creek Raceway, nei pressi di Sydney. Dal 1997 a oggi invece, la sede fissa è tornata a essere Phillip Island, a una manciata di chilometri da Melbourne. Ciò che è mutata a più riprese nel tempo è stata la collocazione in calendario dell'evento australiano, talvolta all'inizio della, talvolta verso la fine.
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2002
|Phililp Island
|Valentino Rossi (Honda)
|ITA
|2003
|Phililp Island
|Valentino Rossi (Honda)
|ITA
|2004
|Phililp Island
|Valentino Rossi (Yamaha)
|ITA
|2005
|Phililp Island
|Valentino Rossi (Yamaha)
|ITA
|2006
|Phililp Island
|Marco Melandri (Honda)
|ITA
|2007
|Phililp Island
|Casey Stoner (Ducati)
|AUS
|2008
|Phililp Island
|Casey Stoner (Ducati)
|AUS
|2009
|Phililp Island
|Casey Stoner (Ducati)
|AUS
|2010
|Phililp Island
|Casey Stoner (Ducati)
|AUS
|2011
|Phililp Island
|Casey Stoner (Honda)
|AUS
|2012
|Phililp Island
|Casey Stoner (Honda)
|AUS
|2013
|Phililp Island
|Jorge Lorenzo (Yamaha)
|SPA
|2014
|Phililp Island
|Valentino Rossi (Yamaha)
|ITA
|2015
|Phililp Island
|Marc Márquez (Honda)
|SPA
|2016
|Phililp Island
|Cal Crutchlow (Honda)
|GBR
|2017
|Phililp Island
|Marc Márquez (Honda)
|SPA
|2018
|Phililp Island
|Maverick Viñales (Yamaha)
|SPA
|2019
|Phililp Island
|Marc Márquez (Honda)
|SPA
|2022
|Phililp Island
|Alex Rins (Suzuki)
|SPA
|2023
|Phililp Island
|Johann Zarco (Ducati)
|FRA
|2024
|Phililp Island
|Marc Marquez (Ducati)
|SPA
|2025
|Phililp Island
|Raul Fernandez (Aprilia)
|SPA
|2026
|Phillip Island
|Gara cancellata
|
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2010
|Phililp Island
|Alex De Angelis (MotoBi)
|RSM
|2011
|Phililp Island
|Alex De Angelis (MotoBi)
|RSM
|2012
|Phililp Island
|Pol Espargaró (Kalex)
|SPA
|2013
|Phililp Island
|Pol Espargaró (Kalex)
|SPA
|2014
|Phililp Island
|Maverick Viñales (Kalex)
|SPA
|2015
|Phililp Island
|Álex Rins (Kalex)
|SPA
|2016
|Phililp Island
|Thomas Lüthi (Kalex)
|SVI
|2017
|Phililp Island
|Miguel Oliveira (KTM)
|POR
|2018
|Phililp Island
|Brad Binder (KTM)
|SAF
|2019
|Phililp Island
|Brad Binder (KTM)
|SAF
|2022
|Phililp Island
|Alonso Lopez (Boscoscuro)
|SPA
|2023
|Phililp Island
|Tony Arbolino (Kalex)
|ITA
|2024
|Phililp Island
|Fermin Aldeguer (Boscoscuro)
|SPA
|2025
|Phililp Island
|Senna Agius (Kalex)
|AUS
|2026
|Phililp Island
|Gara cancellata
|
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|2012
|Phililp Island
|Sandro Cortese (KTM)
|GER
|2013
|Phililp Island
|Álex Rins (KTM)
|SPA
|2014
|Phililp Island
|Jack Miller (KTM)
|AUS
|2015
|Phililp Island
|Miguel Oliveira (KTM)
|POR
|2016
|Phililp Island
|Brad Binder (KTM)
|SAF
|2017
|Phililp Island
|Joan Mir (Honda)
|SPA
|2018
|Phililp Island
|Albert Arenas (KTM)
|SPA
|2019
|Phililp Island
|Lorenzo Dalla Porta (Honda)
|ITA
|2022
|Phililp Island
|Izan Guevara (GasGas)
|SPA
|2023
|Phililp Island
|Deniz Oncu (KTM)
|TUR
|2024
|Phililp Island
|David Alonso (CFMoto)
|COL
|2025
|Phililp Island
|José Antonio Rueda (KTM)
|SPA
|2026
|Phillip Island
|Gara cancellata
|
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|1989
|Phillip Island
|Wayne Gardner (Honda)
|AUS
|1990
|Phillip Island
|Wayne Gardner (Honda)
|AUS
|1991
|Eastern Creek
|Wayne Rainey (Yamaha)
|USA
|1992
|Eastern Creek
|Michael Doohan (Honda)
|AUS
|1993
|Eastern Creek
|Kevin Schwantz (Suzuki)
|USA
|1994
|Eastern Creek
|John Kocinski (Cagiva)
|USA
|1995
|Eastern Creek
|Michael Doohan (Honda)
|AUS
|1996
|Eastern Creek
|Loris Capirossi (Yamaha)
|ITA
|1997
|Phillip Island
|Àlex Crivillé (Honda)
|SPA
|1998
|Phillip Island
|Michael Doohan (Honda)
|AUS
|1999
|Phillip Island
|Tadayuki Okada (Honda)
|JPN
|2000
|Phillip Island
|Max Biaggi (Yamaha)
|ITA
|2001
|Phillip Island
|Valentino Rossi (Honda)
|ITA
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|1989
|Phillip Island
|Sito Pons (Honda)
|SPA
|1990
|Phillip Island
|John Kocinski (Yamaha)
|USA
|1991
|Eastern Creek
|Luca Cadalora (Honda)
|ITA
|1992
|Eastern Creek
|Luca Cadalora (Honda)
|ITA
|1993
|Eastern Creek
|Tetsuya Harada (Yamaha)
|JPN
|1994
|Eastern Creek
|Max Biaggi (Aprilia)
|ITA
|1995
|Eastern Creek
|Ralf Waldmann (Honda)
|GER
|1996
|Eastern Creek
|Max Biaggi (Aprilia)
|ITA
|1997
|Phillip Island
|Ralf Waldmann (Honda)
|GER
|1998
|Phillip Island
|Valentino Rossi (Aprilia)
|ITA
|1999
|Phillip Island
|Valentino Rossi (Aprilia)
|ITA
|2000
|Phillip Island
|Olivier Jacque (Yamaha)
|FRA
|2001
|Phillip Island
|Daijirō Katō (Honda)
|JPN
|2002
|Phillip Island
|Marco Melandri (Aprilia)
|ITA
|2003
|Phillip Island
|Roberto Rolfo (Honda)
|ITA
|2004
|Phillip Island
|Sebastián Porto (Aprilia)
|ARG
|2005
|Phillip Island
|Daniel Pedrosa (Honda)
|SPA
|2006
|Phillip Island
|Jorge Lorenzo (Aprilia)
|SPA
|2007
|Phillip Island
|Jorge Lorenzo (Aprilia)
|SPA
|2008
|Phillip Island
|Marco Simoncelli (Gilera)
|ITA
|2009
|Phillip Island
|Marco Simoncelli (Gilera)
|ITA
|Anno
|Circuito
|Pilota
|Naz.
|1989
|Phillip Island
|Àlex Crivillé (JJ-Cobas)
|SPA
|1990
|Phillip Island
|Loris Capirossi (Honda)
|ITA
|1991
|Eastern Creek
|Loris Capirossi (Honda)
|ITA
|1992
|Eastern Creek
|Ralf Waldmann (Honda)
|GER
|1993
|Eastern Creek
|Dirk Raudies (Honda)
|GER
|1994
|Eastern Creek
|Kazuto Sakata (Aprilia)
|JPN
|1995
|Eastern Creek
|Haruchika Aoki (Honda)
|JPN
|1996
|Eastern Creek
|Garry McCoy (Aprilia)
|AUS
|1997
|Phillip Island
|Noboru Ueda (Honda)
|JPN
|1998
|Phillip Island
|Masao Azuma (Honda)
|JPN
|1999
|Phillip Island
|Marco Melandri (Honda)
|ITA
|2000
|Phillip Island
|Masao Azuma (Honda)
|JPN
|2001
|Phillip Island
|Youichi Ui (Derbi)
|JPN
|2002
|Phillip Island
|Manuel Poggiali (Gilera)
|RSM
|2003
|Phillip Island
|Andrea Ballerini (Honda)
|ITA
|2004
|Phillip Island
|Andrea Dovizioso (Honda)
|ITA
|2005
|Phillip Island
|Thomas Lüthi (Honda)
|SVI
|2006
|Phillip Island
|Álvaro Bautista (Aprilia)
|SPA
|2007
|Phillip Island
|Lukáš Pešek (Derbi)
|CZE
|2008
|Phillip Island
|Mike Di Meglio (Derbi)
|FRA
|2009
|Phillip Island
|Julián Simón (Aprilia)
|SPA
|2010
|Phillip Island
|Marc Márquez (Derbi)
|SPA
|2011
|Phillip Island
|Sandro Cortese (Aprilia)
|GER
|Pos.
|Pilota
|Naz.
|Vittorie
|MGP
|500
|M2
|250
|M3
|125
|1
|Valentino Rossi
|ITA
|8
|5
|1
|
|2
|
|
|2
|Casey Stoner
|AUS
|6
|6
|
|
|
|
|
|3
|Marc Márquez
|SPA
|5
|4
|
|
|
|
|1
|4
|Jorge Lorenzo
|SPA
|3
|1
|
|
|2
|
|
|5
|Álex Rins
|SPA
|3
|1
|
|1
|
|1
|
|6
|Marco Melandri
|ITA
|3
|1
|
|
|1
|
|1
|7
|Michael Doohan
|AUS
|3
|
|3
|
|
|
|
|8
|Loris Capirossi
|ITA
|3
|
|1
|
|
|
|2
|9
|Max BiaggI
|ITA
|3
|
|1
|
|2
|
|
|10
|Brad Binder
|SAF
|3
|
|
|2
|
|1
|
|11
|Ralf Waldmann
|GER
|3
|
|
|
|2
|
|1
|12
|Maverick Viñales
|SPA
|2
|1
|
|1
|
|
|
|13
|Wayne Gardner
|AUS
|2
|
|2
|
|
|
|
|14
|Àlex Crivillé
|SPA
|2
|
|1
|
|
|
|1
|15
|John Kocinski
|USA
|2
|
|1
|
|1
|
|
|16
|Alex De Angelis
|RSM
|2
|
|
|2
|
|
|
|
|Pol Espargaró
|SPA
|2
|
|
|2
|
|
|
|18
|Miguel Oliveira
|POR
|2
|
|
|1
|
|1
|
|19
|Thomas Lüthi
|SVI
|2
|
|
|1
|
|
|1
|20
|Luca Cadalora
|ITA
|2
|
|
|
|2
|
|
|
|Marco Simoncelli
|ITA
|2
|
|
|
|2
|
|
|22
|Sandro Cortese
|GER
|2
|
|
|
|
|1
|1
|23
|Masao Azuma
|JPN
|2
|
|
|
|
|
|2
|24
|Cal Crutchlow
|GBR
|1
|1
|
|
|
|
|
|
|Johann Zarco
|FRA
|1
|1
|
|
|
|
|
|
|Raul Fernandez
|SPA
|1
|1
|
|
|
|
|
|27
|Kevin Schwantz
|USA
|1
|
|1
|
|
|
|
|
|Tadayuki Okada
|JPN
|1
|
|1
|
|
|
|
|
|Wayne Rainey
|USA
|1
|
|1
|
|
|
|
|30
|Alonso Lopez
|SPA
|1
|
|
|1
|
|
|
|
|Tony Arbolino
|ITA
|1
|
|
|1
|
|
|
|
|Fermin Aldeguer
|SPA
|1
|
|
|1
|
|
|
|
|Senna Agius
|AUS
|1
|
|
|1
|
|
|
|34
|Daijirō Katō
|JPN
|1
|
|
|
|1
|
|
|
|Daniel Pedrosa
|SPA
|1
|
|
|
|1
|
|
|
|Olivier Jacque
|FRA
|1
|
|
|
|1
|
|
|
|Roberto Rolfo
|ITA
|1
|
|
|
|1
|
|
|
|Sebastián Porto
|ARG
|1
|
|
|
|1
|
|
|
|Sito Pons
|SPA
|1
|
|
|
|1
|
|
|
|Tetsuya Harada
|JPN
|1
|
|
|
|1
|
|
|41
|Albert Arenas
|SPA
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|Jack Miller
|AUS
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|Joan Mir
|SPA
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|Lorenzo Dalla Porta
|ITA
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|Izan Guevara
|SPA
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|Deniz Oncu
|TUR
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|David Alonso
|COL
|1
|
|
|
|
|1
|
|
|José Antonio Rueda
|SPA
|1
|
|
|
|
|1
|
|49
|Álvaro Bautista
|SPA
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|Andrea Ballerini
|ITA
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|Andrea Dovizioso
|ITA
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|Dirk Raudies
|GER
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|Garry McCoy
|AUS
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|Haruchika Aoki
|JPN
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|Julián Simón
|SPA
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|Kazuto Sakata
|JPN
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|Lukáš Pešek
|CZE
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|Manuel Poggiali
|RSM
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|Mike Di Meglio
|FRA
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|Noboru Ueda
|JPN
|1
|
|
|
|
|
|1
|
|Youichi Ui
|JPN
|1
|
|
|
|
|
|1
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