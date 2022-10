MotoGP Australia 2022, Rins vince la gara dell'anno! Quartararo cade, Bagnaia leader!

RINS VINCE, BAGNAIA SORRIDE Il Gran Premio d'Australia è ufficialmente la gara più bella dell'anno con i primi sette che chiudono raccolti in meno di 9 decimi! Dopo centinaia di sorpassi, alla fine a vincere è Alex Rins rendendo ancor più delittuoso il ritiro della Suzuki a fine anno, una moto splendida, capace di regalare questo successo al forte spagnolo. Sul podio sale anche Marc Marquez, con il duetto spagnolo che beffa Pecco Bagnaia all'ultimo giro, ma l'italiano ha tanto di cui essere soddisfatto. Il terzo posto del ducatista lo mette in testa alla classifica con 14 punti di margine su un Quartararo smarrito, che prima perde posizioni, poi sbaglia e scivola oltre la 20° piazza e poi cade rovinosamente mentre cerca la rimonta. Il primo match point per Pecco sarà la prossima settimana a Sepang, con Aleix Espargaro, nono, che scivola invece a -27 punti. Ma è una buonissima giornata anche per Bezzecchi, Bastianini e Marini, che chiudono ai piedi del podio, con il ''Bez'' che diventa ufficialmente ''rookie of the year''. La Ducati non vince, ma piazza sei moto nelle prime otto posizioni, con Bagnaia che dopo il Sachsenring era a -91 punti dalla vetta, e ora è a +14, la rimonta record della storia del Motomondiale.

The boys and girls in light blue are BACK ON THE TOP STEP! 🙌@Rins42 with the most EPIC VICTORY! 🥇#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/SbeHMbFIlY — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 16, 2022

TUTTO INVARIATO Pronti, partenza, via, scatta la gara di Phillip Island con pochi riferimenti, visto il warm up bagnato, e tante scelte di gomme differenti. Marc Marquez, che scatta dalla seconda posizione, azzarda una ''morbida'' al posteriore, contro la dura di quasi tutto il resto della griglia. Allo spegnimento dei semafori scattano benissimo Fabio Quartararo ed Aleix Espargaro, che beffano Pecco Bagnaia, il quale gliela rende in curva 3 e in curva 4, superando in entrambi. Davanti restano Martin e Marquez, che occupavano le prime due posizioni in griglia, e così i top 5 transitano nello stesso ordine di partenza al termine del primo giro. Sesto è Luca Marini, bravo a recuperare una posizione, davanti ad Alex Marquez, che ne ha invece prese ben quattro, e che all'inizio del secondo giro innesca una bagarre con l'italiano.

ERRORE QUARTARARO! Davanti il duo spagnolo prende un minimo di margine, mentre Bagnaia ed Espargaro seguono a poco meno di un secondo, con Quartararo che sembra staccarsi un po'. Da dietro risale fortissimo Jack Miller, che passa Alex Marquez e Luca Marini e mette la sua Ducati in sesta posizione. All'inizio del terzo giro l'australiano passa Quartararo e cerca di dare così una mano al suo compagno di squadra, che si incarica della rimonta sui primi due. Il francese deve stare attento nei primi giri con la gomma dura, e cerca di rintuzzare gli attacchi di Marini, seguito ora da Mir, Marquez e Bezzecchi. Il gruppo procede compatto, mentre al quarto giro commette un grossissimo errore Fabio Quartararo che torna in pista in terz'ultima posizione. Alla faccia dei giochi di squadra Ducati, Miller attacca Bagnaia, il quale si riprende subito la terza posizione.

RIMONTA RINS Al quinto giro Martin, Marquez, Bagnaia, Miller ed Espargaro sono i primi cinque piloti, con Miller che supera di nuovo Bagnaia al ''cavatappino'', e Pecco che gli restituisce il sorpasso in fondo al rettilineo. Dietro c'è però un pilota che va velocissimo ed è Alex Rins, balzato in quinta posizione a un ritmo incredibile, giungendo proprio alle spalle dei due ducatisti, davanti ad Aleix Espargaro e alle due Ducati di Marini e Bezzechi. Il più veloce in pista è Fabio Quartararo però, che da dietro deve cercare di rimontare uno svantaggio non enorme, di circa cinque secondi, nonostante la 19° posizione, in fatti, il gruppo è un lunghissimo serpentone. Al giro 7 Alex Rins diventa quarto, passando Miller e minacciando Bagnaia.

There are no team orders here!!! 😮@jackmilleraus picks off teammate @PeccoBagnaia but the title favourite bites right back! ⚔️#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/ib7xEsp7Zg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 16, 2022

CHE BOTTO MILLER! All'inizio dell'ottavo giro Alex Rins passa Bagnaia e va lui a caccia di Marquez e Martin, con l'italiano che gli resta però in scia. Sembra una gara della Moto3, con tutti i piloti in fila indiana, vicinissimi l'uno con l'altro. Il più veloce in pista, per esempio, è Brad Binder, che torna nella top ten, quando mancano ancora più di due terzi di gara alla fine. Qualche problema per Miller all'inizio del nono giro, con l'australiano che subisce i sorpassi di Espargaro e Marini, ma - come dicevamo - sono tutti vicinissimi. Pochi istanti dopo Alex Marquez sbaglia la frenata di curva 4 e prende in pieno Jack Miller! I due finiscono a terra, fortunatamente sembra senza gravi conseguenze, se non per la gara, anche se l'australiano prende una botta tremenda sulla schiena.

THE HOME HERO IS OUT! 😱



Contact from @alexmarquez73 cleans @jackmilleraus out of the race and surely the title race too! 😢#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/BNQOrE6PN3 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 16, 2022

RITIRO QUARTARARO! Si accende la bagarre all'inizio del decimo giro con Rins, Bagnaia e Aleix Espargaro molto vicini in staccata, ma le posizioni restano queste, con Martin e Marquez sempre lì davanti, a portata di mano. Della bagarre fa parte anche Bezzecchi, con i primi sei vicinissimi. La top ten è chiusa da Binder, Marini, Vinales e - a sorpresa - Gardner. Con sorpsassi e cadute, Fabio Quartararo torna nei punti, in quindicesima posizione. Comincia l'11° giro con Rins che passa Marquez e si prende la seconda posizione. Quartararo, però, è il prossimo a iscriversi alla lista dei ritirati. Il francese scivola da solo in ingresso di curva 2, e finisce nella ghiaia. Bagnaia ed Espargaro, 4° e 6°, vengono avvisati dai rispettivi box della caduta del francese.

RIMESCOLAMENTO! All'inizio del 13° giro Bagnaia prova a passare Marquez, con lo spagnolo che però resiste all'interno. Martin, Rins, Marquez, Bagnaia e Bezzecchi sono raccolti in un fazzoletto, mentre Espargaro, Binder e Marini seguono a un'inccollatura, è una gara entusiasmante! Non è fuori dai giochi neanche Zarco che firma il giro veloce all'inizio del 14° passaggio, quando davanti succede di tutto! Rins passa Martin, poi Bagnaia insieme supera Marquez e Martin, che scivola da 1° a 4° in poche curve! Anche Bezzecchi si unisce alla festa, passando Martin e prendendosi la quarta posizione, mentre i primi tre prendono sei metri di vantaggio sulla concorrenza. Bagnaia esce dalla scia a fine rettilineo del traguardo e all'inizio del primo giro va in testa alla gara! Poche curve dopo è Marquez a infilarsi davanti a Rins e tornare in seconda posizione.

GRANDE BAGARRE La gara è ancora lunghissima, mancano 12 giri al termine con Bagnaia che transita davanti a Marquez, Rins, Bezzecchi e Martin sul traguardo. Aleix Espargaro, a questo punto il rivale principale per l'italiano, è sesto, mentre il pilota più veloce in pista è Enea Bastianini, che torna nella top ten e vede davanti a se Binder, Marini e Zarco. Bagnaia non riesce, o forse non prova, a dare una tirata al gruppo, e tutti procedono in fila indiana vicinissimi, con Rins che prova di nuovo a superare Marquez all'inizio del 17° giro ma senza fortuna. Deve attendere altre quattro curve per riuscire nel suo intento, con Bezzecchi che va largo e Martin che torna in quarta piazza. Sono 11 i piloti che potenzialmente possono ancora salire sul podio, con Vinales, 11°, a soli 2''5 da Bagnaia.

The twists and turns of the title battle 🤯#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/qHvc2ozTn9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 16, 2022

RINS DI NUOVO DAVANTI Dieci giri alla fine a Jorge Martin torna di nuovo sul podio, superando Marquez e mettendosi in terza posizione. Enea Bastianini prosegue la sua rimonta, superando Zarco e mettendosi in nona piazza, e - come detto - sono tutti ancora in lizza per il podio, e forse per la vittoria, anche se i primi cinque sembra no scavare un minimo margine su chi insegue. Marquez intanto attacca di nuovo Martin, mandandolo largo. Bezzecchi ringrazia e si ri-infila per la quarta posizione. Ma il Bez non si accontenta, e alla fine del rettilineo passa Marquez, lo manda largo e diventa terzo! Davanti Rins attacca Bagnaia nel misto e si prende la prima posizione con la sua Suzuki! Marini passa Espargaro e diventa sesto, Bastianini supera Zarco ed è ottavo. Tornano tutti incolonnati, quando mancano 7 giri alla fine.

CAOS MERAVIGLIOSO! All'inizio del 21° giro Bagnaia e Bezzecchi passano Rins, due curve dopo lo fa anche Marquez. I primi sei sono letteralmente attaccati! All'inizio del 22° giro, invece, il Bez prova l'attacco su Bagnaia che chiude bene e resta al comando, mentre Rins incrocia le traiettorie con Marquez due volte, riprendendosi la terza piazza. Martin e Marini sonola dietro incollati, Marquez prova di nuovo il sorpasso su Rins ma va largo e termina di nuovo dietro a Martin. Si ritira, intanto, Franco Morbidelli, che era in 18° posizione. Davanti Bagnaia e Bezzecchi approfittano della bagarre per prendere qualche metro sulla concorrenza, mentre Bastianini fa un favore a Bagnaia passando Espargaro e diventando 7°. Mancano 5 giri al termine!

TUTTO APERTO! Guadagnare, oggi, è una vana illusione. Bagnaia, Bezzecchi, Rins, Marquez, Martin e Marini sono di nuovo tutti insieme, quando si è nel corso del 23° giro. Pochi metri più dietro ci sono Bastianini, Binder, Espargaro (che perde un'altra posizione) e Zarco. 4 giri al termine e Martin perde la sua posizione su Marini, che sale in top 5. Sembra la quiete prima dell'ennesima tempesta di questa gara. Inizia il terz'ultimo giro con i primi quattro vicinissimi, e con Marini, Martin e Bastianini poco più indietro. Bezzecchi difende con i denti la sua seconda piazza in curva 1, ma Rins e Marquez riescono a passarlo entrambi in curva 4. Tornano insieme i primi sette, mentre sono ormai staccati Zarco, Espargaro e Binder.

Big move! ⚔️



Bezzecchi gets bullied out the way in Miller Corner! 👊#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/SqKbgCVtfd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 16, 2022

VINCE RINS! BAGNAIA TERZO Inizia il penultimo giro! Rins e Marquez tallonano Bagnaia, Marquez passa Rins in percorrenza, ma Rins gli restituisce il sorpasso. I due si alternano dietro a Bagnaia che deve pensare solo a rimanere in piedi. Bezzecchi e Marini sono sempre lì, con Martin e Bastianini francobollati. Rins prova a farsi sentire da Bagnaia che chiude ancora e comincia l'ultimo giro in testa! Siamo alla sfida finale! Rins non riesce a passare bagnaia in curva 1, ma lo fa in curva 2, e anche Marquez si infila e lo passa! Le posizioni non cambiano più fino alla fine! Rins tiene dietro Marquez e Bagnaia e i tre salgono sul podio! Bezzecchi, Bastianini e Marini chiudono la top 6, davanti a Martin e Zarco con sei Ducati di fila dietro alla Suzuki e alla Honda! Chiudono la top ten Aleix Espargaro e Brad Binder!

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/10/2022