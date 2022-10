Espargaro, che spavento! Sfiora un canguro in pista nelle FP1 di Phillip Island - VIDEO

CHE RISCHIO! Una giornata vissuta al massimo, quella appena conclusa di Aleix Espargaro a Phillip Island, dove domenica andrà in scena il Gran Premio d'Australia della classe MotoGP. Il pilota spagnolo del team Aprilia Racing, che ha chiuso nella top ten sia nelle FP1, sia nelle FP2, è stato protagonista di un episodio rischiosissimo che si è verificato nel corso della sessione mattutina, quando si è visto sfilare davanti all'anteriore della sua RS-GP un piccolo ''wallaby'', il tipico canguro australiano che, sbucato dalla foresta, ha attraversato la pista prima di andare a trovare nuovamente rifugio tra gli alberi. Le prime immagini non hanno reso il pericolo corso dal pilota iberico, ma quelle dell'on board sono da brividi. Nel tweet qui sotto potete vedere quanto si è andati vicini all'impatto, su una pista che non è nuova a episodi del genere (nel 2015 Andrea Iannone aveva investito un gabbiano nelle primissime fasi di gara) e dove, se i due si fossero centrati, non sarebbe finita bene, né per il primo, né, soprattutto, per il secondo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/10/2022