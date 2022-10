Moto3 Australia 2022: Izan Guevara vince gara e campionato del mondo!

CHE GUEVARA! Dopo Jorge Lorenzo, dopo Joan Mir, Izan Guevara diventa il terzo pilota maiorchino a vincere un titolo nel Motomondiale. Il giovanissimo iberico è stato in grado di mostrare un talento cristallino per tutta la stagione, dominando alcune gare e semplicemente vincendone altre, ma come pochi riescono a fare nella bolgia della Moto3, e questo è accaduto anche nel Gran Premio d'Australia, vinto nelle ultime fasi di gara battendo nettamente in pista tutti i rivali, generosamente e senza paura. Sul podio con lui salgono il turco Deniz Oncu e il suo connazionale e compagno nel team GasGas di Gino Borsoi, Sergio Garcia, che nel mondiale è ora secondo davanti a Dennis Foggia (oggi 9° e unico a galla della pattuglia Honda) e Ayumu Sasaki (4° con la Husqvarna del team di Biaggi). Il migliore degli italiani è stato Stefano Nepa, quinto, ma i riflettori oggi sono solo per Guevara, un pilota che ha dimostrato di essere di un altro livello rispetto a tutti i suoi avversari, e che il prossimo anno ritroverà in Moto2 l'avversario di sempre: Pedro Acosta.

LA GARA Dopo lo scroscio di pioggia caduto nel warm up, il GP ha preso il via con 5 minuti di ritardo su pista pressoché asciutta, tranne nel terzo settore, fatale per alcuni piloti nelle prime fasi (Holgado, Furusato). Davanti si forma subito un gruppetto di cui fanno parte tra gli altri Garcia, Sasaki, Oncu, Moreira e Guevara, ma non Foggia, intruppato nelle retrovie. il migliore degli italiani è Nepa, che si gioca le sue chance con il gruppo dei migliori. Al sesto giro Garcia e Guevara fanno il ritmo e si portano Sasaki e Oncu, i quattro piloti che arriveranno fino alla fine. Negli ultimi giorni si scatena la bagarre con tutti e quattro i piloti molto combattivi che regalano uno show di sorpassi a ogni curva. A Guevara basta arrivare secondo ma il maiorchino non si accontenta e lotta per la vittoria, dando spettacolo al pari di tutti gli altri. All'ultimo giro Guevara riesce a mettere tutti dietro e a prendersi un piccolo gap, andando a vincere la gara e il mondiale, come solo i grandi piloti sanno fare. Sul podio con lui salgono Oncu e Garcia, quarto Sasaki. Nella top ten tre italiani: Nepa quinto, Foggia nono e Rossi decimo.

Ordine d'arrivo GP Australia 2022 - Classe Moto3

Classifica Mondiale Moto3 dopo il GP Australia 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Izan GUEVARA GasGas SPA 290 2 Sergio GARCIA GasGas SPA 225 3 Dennis FOGGIA Honda ITA 223 4 Ayumu SASAKI Husqvarna JPN 207 5 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 174 6 Jaume MASIA KTM SPA 164 7 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 128 8 Andrea MIGNO Honda ITA 100 9 Diogo MOREIRA Honda BRA 93 10 Daniel HOLGADO KTM SPA 88 11 Riccardo ROSSI Honda ITA 87 12 Carlos TATAY CF Moto SPA 84 13 David MUNOZ KTM SPA 84 14 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 79 15 Xavier ARTIGAS CF Moto SPA 78 16 John MCPHEE Husqvarna GBR 72 17 Stefano NEPA KTM ITA 64 18 Kaito TOBA KTM JPN 63 19 Ivan ORTOLA KTM SPA 62 20 Adrian FERNANDEZ KTM SPA 40 21 Joel KELSO KTM AUS 36 22 Elia BARTOLINI KTM ITA 24 23 Scott OGDEN Honda GBR 21 24 Matteo BERTELLE KTM ITA 16 25 Lorenzo FELLON Honda FRA 11 26 Mario AJI Honda INA 5 27 Taiyo FURUSATO Honda JPN 2 28 Alberto SURRA Honda ITA 0 29 Ana CARRASCO KTM SPA 0 30 David SALVADOR Husqvarna SPA 0 31 Syarifuddin AZMAN Honda MAS 0 32 Luca LUNETTA KTM ITA 0 33 Joshua WHATLEY Honda GBR 0 34 Gerard RIU MALE KTM SPA 0 35 Nicola Fabio CARRARO KTM ITA 0 36 Jose Antonio RUEDA Honda SPA 0 37 Marc GARCIA KTM SPA 0 38 Harrison VOIGHT Honda AUS 0 39 Alessandro MOROSI KTM ITA 0 40 Kanta HAMADA Honda JPN 0 41 Maria HERRERA KTM SPA 0 42 David ALONSO GasGas SPA 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/10/2022