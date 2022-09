Moto3 Aragona 2022: Guevara domina e va in fuga! Garcia e Foggia deludono

COMANDANTE GUEVARA! Il giovane spagnolo Izan Guevara domina il Gran Premio d'Aragona della classe Moto3 e fugge in testa alla classifica iridata, sfruttando anche la giornata-no del compagno di squadra, Sergio Garcia, e dell'italiano Dennis Foggia, che hanno chiuso la loro gara in 13° e 14° posizione, senza riuscire mai a essere competitivi. Chi è stato competitivo, invece, e molto, è Ayumu Sasaki, il giapponese del team Sterilgarda di Max Biaggi che con la sua Husqvarana ha dato del filo da torcere a Guevara, senza però mai essere in grado di attaccarlo e mollando solamente all'ultimo giro. Un ottimo risultato per il pilota asiatico che era reduce da quattro gare sull'ottovolante (primo, caduto, primo, caduto, ora di nuovo secondo).

ADDIO SOGNI Sul podio sale anche il rookie spagnolo Daniel Holgado, mentre a regolare il gruppone è stato il turco Deniz Oncu, davanti ad Adrian Fernandez, ieri incolpevole protagonista di un brutto episodio, con due meccanici del team Sterilgarda che lo hanno ostacolato in pitlane non consentendogli di entrare in pista con il gruppo di piloti che si giocava la pole. I due meccanici - che Max Biaggi ha detto avere agito in autonomia - sono stati squalificati e mandati a casa, mentre il giovane pilota della KTM ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale. Chiudono la top ten Ortola, Munoz, Masia, Tatay e McPhee mentre, come detto, Garcia e Foggia hanno chiuso anche alle spalle di Artigas e Suzuki, a 17'' da Guevara. Per loro i sogni iridati diventano ora quasi proibitivi. L'iberico scivola a -33 punti dal compagno, Foggia addirittura a -58 e deve guardarsi le spalle dal ritorno fortissimo di Sasaki, a -71. Tornando alla gara, nessun altro italiano a punti con Rossi 16°, Migno 18° e Nepa 19°.

VEDI ANCHE

Bitter disappointment for @dennisfoggia71 after the elation of two weeks ago! 😢



14th and now 58 points back! 🥵#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/wggFQyuPGi — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 18, 2022

Ordine d'arrivo GP Aragona 2022 - Classe Moto3

Classifica Mondiale Moto3 dopo il GP Aragona 2022

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Izan GUEVARA GasGas SPA 229 2 Sergio GARCIA GasGas SPA 196 3 Dennis FOGGIA Honda ITA 171 4 Ayumu SASAKI Husqvarna JPN 158 5 Jaume MASIA KTM SPA 155 6 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 153 7 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 128 8 Andrea MIGNO Honda ITA 84 9 Daniel HOLGADO KTM SPA 83 10 Carlos TATAY CF Moto SPA 77 11 Xavier ARTIGAS CF Moto SPA 69 12 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 65 13 Diogo MOREIRA Honda BRA 64 14 Kaito TOBA KTM JPN 63 15 David MUNOZ KTM SPA 61 16 Riccardo ROSSI Honda ITA 59 17 Ivan ORTOLA KTM SPA 56 18 John MCPHEE Husqvarna GBR 53 19 Adrian FERNANDEZ KTM SPA 40 20 Stefano NEPA KTM ITA 36 21 Elia BARTOLINI KTM ITA 24 22 Joel KELSO KTM AUS 24 23 Scott OGDEN Honda GBR 20 24 Matteo BERTELLE KTM ITA 16 25 Lorenzo FELLON Honda FRA 11 26 Mario AJI Honda INA 5 27 Taiyo FURUSATO Honda JPN 0 28 Alberto SURRA Honda ITA 0 29 Ana CARRASCO KTM SPA 0 30 David SALVADOR Husqvarna SPA 0 31 Syarifuddin AZMAN Honda MAS 0 32 Luca LUNETTA KTM ITA 0 33 Joshua WHATLEY Honda GBR 0 34 Gerard RIU MALE KTM SPA 0 35 Nicola Fabio CARRARO KTM ITA 0 36 Jose Antonio RUEDA Honda SPA 0 37 Marc GARCIA KTM SPA 0 38 Harrison VOIGHT Honda AUS 0 39 Alessandro MOROSI KTM ITA 0 40 Maria HERRERA KTM SPA 0 41 David ALONSO GasGas SPA 0

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/09/2022