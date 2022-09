MotoGP Aragona 2022, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP torna in Spagna per il Gran Premio di Aragona: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Alcaniz

GP DI ARAGONA IN TV Con quattro vittorie consecutive Francesco Bagnaia (Ducati) ha riaperto il campionato mondiale della MotoGP, portandosi in seconda posizione in classifica a 30 punti dal campione del mondo Fabio Quartararo (Yamaha). Questo weekend i due si sfideranno sulla pista del Motorland di Aragon, ad Alcaniz, dove lo scorso anno ''Pecco'' ottenne la prima vittoria in carriera, ma ci sarà anche Aleix Espargaro (Aprilia) che resta attaccanto con i denti e con le unghie al sogno iridato, dovendo recuperare ora 33 punti dalla vetta. Soprattutto, però, ci sarà Marc Marquez, che tornerà in sella alla sua Honda per questo scampolo finale di mondiale, in cerca di antiche sensazioni con il bracio operato per la quarta volta. Per la vittoria, occhio anche ai ducatisti Enea Bastianini, Marco Bezzecchi e Luca Marini, tutti freschi di rinnovo, ma anche a Jack Miller, Jorge Martin e Brad Binder, sempre pericolosi sul tracciato aragonese. Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel quindicesimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento iberico sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su NOW, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 16 settembre

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

09.55 - Prove Libere 1 - MotoGP (SKY, NOW)

10.55 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

14.10 - Prove Libere 2 - MotoGP (SKY, NOW)

15.10 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

Sabato 17 settembre

09.00 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

09.55 - Prove Libere 3 - MotoGP (SKY, NOW)

10.55 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

12.35 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30)

13.30 - Prove Libere 4 - MotoGP (SKY, NOW)

14.10 - Qualifiche - MotoGP (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30)

15.10 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW, sintesi su TV8 dalle 15.30)

Domenica 18 settembre

10.20 - Warm Up Moto3, MotoGP, Moto2 (SKY, NOW)

11.00 - Gara Moto3 (SKY, NOW, differita TV8 alle 14.00)

12.20 - Gara Moto2 (SKY, NOW, differita TV8 alle 15.15)

14.00 - Gara MotoGP (SKY, NOW, differita TV8 alle 17.00)

Il tracciato di Alcaniz, denominato MotorLand Aragon, è tra i più moderni e recenti non solo del Motomondiale, ma del panorama internazionale. Nella località spagnola si sono disputate celebri corse stradali tra gli anni Sessanta e i Duemila, quando fu decisa la costruzione di questa pista di 5.077 metri e 17 curve (o 16 a seconda delle interpretazioni: l'ultimo curvone è considerato come composto da due curve dalla MotoGP), disegnata dall'architetto tedesco Hermann Tilke. Il tracciato iberico presenta 10 curve a sinistra e 7 a destra, con una carreggiata di 15 metri di larghezza e un rettilineo principale di quasi un chilometro: 968 metri, per la precisione. Il record della pista è fresco fresco, stabilito lo scorso anno da Francesco Bagnaia, che per strappare la pole nel 2021 girò in 1'46''322, mentre in gara la miglior prestazione è di Franco Morbidelli, che in occasione del Gran Premio del Teruel del 2020, fermò i cronometri sul 1'48''089. Anche il record di velocità è dello stesso anno, e appartiene ancora una volta a ''Pecco'' Bagnaia, che nel 2020 con la Ducati ha toccato in rettilineo i 351,8 kmh.

L'estate sta finendo e in aragona saranno temperature miti ad attendere i piloti, che caleranno però nel corso della notte, comprese tra i 28° e gli 11° con uno sbalzo termico importante e del vento moderato atteso in pista nelle giornate di venerdì e sabato. Non è previsto l'arrivo di pioggia per tutte e tre le giornate di gara. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 16 settembre: temperature: max 28°, min 14°; per lo più soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 50%, vento 24km/h.

Sabato 17 settembre: temperature: max 26°, min 11°; soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 43%, vento 26km/h.

Domenica 18 settembre: temperature: max 27°, min 13°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 46%, vento 10 km/h

Le previsioni saranno più accurate nei giorni immediatamente precedenti il weekend

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/09/2022