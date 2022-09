MotoGP: Marc Marquez annuncia il suo ritorno in gara già ad Aragon

La notizia era un po’ nell’aria, e del resto i test della scorsa settimana a Misano avevano dato indicazioni interessanti circa il miglioramento delle condizioni fisiche: Marc Marquez correrà il prossimo GP d’Aragona, in programma nel fine settimana del 18 settembre sulla pista del Motorland Aragon. Ad annunciarlo è lo stesso centauro spagnolo, che si mostra raggiante e con il sorriso dei tempi più felici sui propri canali social, pronto finalmente a rivedere la luce in fondo a quel tunnel fatto di fratture, dolori insopportabili e operazioni chirurgiche, imboccato con la caduta a Jerez del 19 luglio 2020.

PARLA MARQUEZ A poco più di tre mesi dall’operazione al braccio effettuata negli Stati Uniti, l’otto volte iridato tornerà dunque in sella alla sua Honda HRC per affinare direttamente in gara il proprio stato di forma in vista di un 2023 in cui si spera possa tornare in lotta al vertice della categoria. “Come potete immaginare, questo grande sorriso – spiega Marquez – significa che sarò in pista ad Aragon, ovviamente per gareggiare. Dopo aver parlato con i medici e con il mio team, abbiamo deciso che la cosa migliore per il mio recupero è continuare ad andare in moto e accumulare chilometri in vista della prossima stagione. Farlo nel GP d’Aragona, davanti ai fan non ha prezzo e sono sicuro che il vostro supporto mi aiuterà per tutto il fine settimana. Non vedo l’ora che sia venerdì per salire in sella e dare gas”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 13/09/2022