Marc Marquez operato in Minnesota, braccio ruotato di 30°!

Mentre in pista è iniziato il weekend del Gran Premio della Catalunya, in America Marc Marquez si è operato per la quarta volta al braccio

QUARTO INTERVENTO Marc Marquez si è operato per la quarta volta al braccio infortunato due anni fa a Jerez de la Frontera. L'intervento, deciso d'accordo con la sua equipe medica e con il team Honda Repsol, è avvenuto nel corso della notte europea alla Mayo Clinic di Rochester in Minnesota, dove resterà per qualche giorno prima di ritornare nella sua Catalogna - dove proprio stamattina è iniziato il weekend del Gran Premio della Catalunya - per la convalescenza. Durato tre ore, il dottor Joaquin Sanchez Sotelo e il suo team hanno sottoposto Marc a un procedimento clinico denominato ''osteotomia omerale rotazionale''.

MotoGP Americhe 2022, Austin: Marc Marquez (Honda)

INTERVENTO IMPORTANTE In pratica i medici hanno tagliato trasversalmente l'osso omerale per poi ruotarlo di circa 30 gradi e saldarlo nuovamente grazie a una placca anteriore e ad alcune viti. L'omero, stabilizzato nella nuova posizione, dovrà ora rinsaldarsi, un processo che richiede mesi. Marc Marquez - stando alle voci di radio paddock - vorrebbe rientrare ai test di Misano nel settembre prossimo, ma tre mesi sembrano oggettivamente pochi per recuperare pienamente da un intervento di questa entità, quindi è possibile che non rivedremo Marquez in pista in questa stagione, così come rientra tra le ipotesi anche un suo rientro per le ultime tappe stagionali, magari in Spagna, ad Aragon o Valencia. In ogni caso è troppo presto per fare previsioni, al momento si possono solo fare gli ennesimi grandissimi auguri di pronta guarigione all'otto volte campione del mondo spagnolo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/06/2022