Marc Marquez si opera per la quarta volta, incerti i tempi di recupero

OPERAZIONE IN AMERICA Non finisce mai il calvario per Marc Marquez, che al termine delle qualifiche del Mugello (chiuse in 12° posizione dopo l'ennesima, pericolosissima, caduta nel corso della Q2) ha annunciato in una conferenza stampa congiunta con il team manager del Team Honda Repsol, Alberto Puig, la decisione di sottoporsi a una quarta operazione al braccio infortunato ormai 18 mesi fa. Da quel volo di Jerez sono state, infatti, ben tre le operazioni, tutte sostenute in Spagna dal pilota iberico, che ha però deciso di cambiare e volare negli Stati Uniti per sottoporsi a un quarto intervento, al fine di riposizionare al meglio l'omero, sperando di poter tornare a guidare come faceva un tempo.

🛑 RED FLAG after this highside for @marcmarquez93 😱



Thankfully the 8-times champion was quickly back onto his feet but the session is stopped for a cleanup operation ⚠️#MotoGP | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/Qehewmtai8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 28, 2022

TEMPI INCERTI Sarà il dottor Sanchez Sotelo a operare il pilota alla Mayo Clinic di Rochester, nel Minnesota. Marquez, non avendo riscontrato significativi miglioramenti da inizio stagione, ha deciso di sottoporsi a questo intervento in data 31 maggio, perciò al termine del weekend del Mugello, approderà in America dove resterà fino a quando i medici lo riterranno, per poi tornare in Spagna e iniziare il processo di guarigione. Non è ovviamente possibile stimare quali saranno i tempi di recupero, ma si parla di mesi e dunque, anche per questa stagione, Marquez dovrà rinunciare al sogno di competere per il titolo, potendo solamente preparare al meglio la prossima, grazie all'infinito sostegno del team Repsol e della Honda.

VEDI ANCHE

🚨@marcmarquez93 volverá a operarse de su brazo derecho la próxima semana en Estados Unidos. ¡Ánimo, Marc!✊



🚨#MM93 will undergo surgery on his right arm next week in the U.S. Courage, Marc!✊#ItalianGP🇮🇹#EquipoRepsolHonda #RepsolHondaTeam pic.twitter.com/cnlrJ056Qp — Box_Repsol (@box_repsol) May 28, 2022

LE PAROLE DI MARC ''Purtroppo devo prendermi una pausa dalla stagione 2022 che mi terrà lontano dalle competizioni per un po' - ha esordito Marquez - Dopo tutti questi mesi di intenso lavoro con la mia nuova equipe medica a Madrid, le mie condizioni fisiche sono migliorate e ho ridotto il disagio nel braccio destro per poter gareggiare ai Gran Premi, ma ho ancora dei limiti importanti nell'omero che non mi permettono di guidare la moto in modo corretto e di raggiungere gli obiettivi che mi sono sempre prefissato. È per questo motivo, che insieme alla mia équipe medica, il dottor Samuel Antuña e il dottor Angel Cotorro, e dopo aver consultato gli specialisti della Mayo Clinic, ho deciso di eseguire un nuovo intervento con l'obiettivo di migliorare la mia posizione sulla moto, che mi permetterà di guidare senza i limiti attuali. Personalmente ho la massima motivazione ed entusiasmo per continuare a lavorare e per impegnarmi al fine di tornare a gareggiare ai massimi livelli. Voglio ringraziare tutto il supporto che la mia famiglia mi ha sempre mostrato, le persone fidate intorno a me, il Repsol Honda Team, tutta la mia squadra medica e soprattutto tutti i fan che sono sempre lì con me nei momenti belli e brutti''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/05/2022