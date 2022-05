MotoGP Italia 2022, FP2: vola l'Aprilia con Espargarò! Bene le Ducati

SI PARLA ITALIANO Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Italia un'Aprilia beffa la pattuglia Ducati, ed è quella dello spagnolo Aleix Espargaro, che nel finale di sessione è sceso sotto il muro dei 106 secondi timbrando con 1:45.891 il miglior tempo di giornata, a circa 7 decimi dal record della pista. Unico altro pilota sotto allo stesso muro è ''Pecco'' Bagnaia, che con la prima di sei Ducati in top ten si ferma ad appena 49 millesimi dal leader. Ma la pattuglia Ducati è compatta e agguerrita tra le colline del Mugello: a 4 decimi ci sono Jack Miller (terzo), Johann Zarco (quarto e caduto, però, due volte nel corso della sessione) e Luca Marini (quinto), a 5 decimi Enea Bastianini (sesto) e a 6 decimi Marco Bezzecchi (ottavo).

SI SALVA QUARTARARO La top ten oggi è importante perché per domani è previsto maltempo e dunque la classifica combinata di FP1 e FP2 potrebbe già dare i dieci qualificati alla Q2. Al momento dunque, oltre ai sette piloti menzionati, sarebbero dentro Brad Binder (KTM, settimo), Fabio Quartararo (Yamaha, nono) e Pol Espargaro (Honda, decimo). Resterebbe fuori per 11 millesimi Jorge Martin, con la settima Ducati, così come Marc Marquez, che con la sua Honda è a 4 centesimi dai primi dieci. Non migliora rispetto al mattino Taka Nakagami, mentre sono in difficoltà i suzukisti, con Alex Rins 14° (e caduto) e Joan Mir 19°. Qualche problema anche per Maverick Vinales, 17° a 1''1 dal compagno, mentre per quanto riguarda gli altri italiani è 16° Fabio Di Giannantonio (Ducati), poi 20° Michele Pirro Ducati), 21° Franco Morbidelli (Yamaha) e 22° Andrea Dovizioso (Yamaha). 26° e ultimo a 2''2 dalla vetta, Lorenzo Savadori (Aprilia).

Things are getting a little heated out there 🔥@PeccoBagnaia encounters Michele Pirro while he's on a fast lap! 💢#MotoGP | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/YaG8YjQiOr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 27, 2022

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/05/2022